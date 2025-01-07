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"Растущее безразличие". В Европе боятся России и действий Трампа
"Растущее безразличие". В Европе боятся России и действий Трампа - 07.01.2025, ПРАЙМ
"Растущее безразличие". В Европе боятся России и действий Трампа
Россия и США после победы на президентских выборах Дональда Трампа могут стать для Европы серьезной угрозой в сфере безопасности, считает британское издание... | 07.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Россия и США после победы на президентских выборах Дональда Трампа могут стать для Европы серьезной угрозой в сфере безопасности, считает британское издание Financial Times.В публикации говорится, что "кризис безопасности" в Европе в этом году могут спровоцировать возможная угроза со стороны Москвы и "растущее безразличие со стороны Америки Дональда Трампа".По мнению издания, странам Европы необходимо срочно отреагировать "на эту тревожную геополитическую комбинацию наращиванием собственной обороны".Отмечается, что для компенсации дефицита средств в оборонном бюджете Североатлантического альянса, если США сократят финансирование блока, страны Европы вынуждены будут повысить расходы до 4,5% ВВП вместо предполагаемых 3%.Авторы публикации также считают, что ведущей экономике Европы — Германии следует повысить траты на оборону, несмотря на опасения стран-соседей. По мнению издания, даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны некоторые соседи ФРГ, особенно Польша и Франция, "будут озабочены" из-за перевооружения Берлина, но "в интересах собственной безопасности они должны смириться с этим".Трамп неоднократно выражал недовольство работой Североатлантического альянса и грозил выходом Вашингтона из блока в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. По данным западных СМИ, Трамп хочет потребовать от стран-членов НАТО повышения трат на оборону до трех процентов ВВП.В последнее время в странах Запада все чаще возникают идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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Политика, США, НАТО, ЕВРОПА, Дональд Трамп, РОССИЯ
"Растущее безразличие". В Европе боятся России и действий Трампа
FT: Евросоюзу грозит кризис безопасности из-за России и действий Трампа
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ.
Россия и США после победы на президентских выборах Дональда Трампа могут стать для Европы серьезной угрозой в сфере безопасности, считает британское издание Financial Times
.
В публикации говорится, что "кризис безопасности" в Европе в этом году могут спровоцировать возможная угроза со стороны Москвы и "растущее безразличие со стороны Америки Дональда Трампа".
По мнению издания, странам Европы необходимо срочно отреагировать "на эту тревожную геополитическую комбинацию наращиванием собственной обороны".
Отмечается, что для компенсации дефицита средств в оборонном бюджете Североатлантического альянса, если США сократят финансирование блока, страны Европы вынуждены будут повысить расходы до 4,5% ВВП вместо предполагаемых 3%.
Авторы публикации также считают, что ведущей экономике Европы — Германии следует повысить траты на оборону, несмотря на опасения стран-соседей. По мнению издания, даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны некоторые соседи ФРГ, особенно Польша и Франция, "будут озабочены" из-за перевооружения Берлина, но "в интересах собственной безопасности они должны смириться с этим".
Трамп неоднократно выражал недовольство работой Североатлантического альянса и грозил выходом Вашингтона из блока в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. По данным западных СМИ, Трамп хочет потребовать от стран-членов НАТО повышения трат на оборону до трех процентов ВВП.
В последнее время в странах Запада все чаще возникают идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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