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Украинской стороны не будет на переговорах по транзиту газа, заявил Фицо - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Украинской стороны не будет на переговорах по транзиту газа, заявил Фицо
Украинской стороны не будет на переговорах по транзиту газа, заявил Фицо - 07.01.2025, ПРАЙМ
Украинской стороны не будет на переговорах по транзиту газа, заявил Фицо
Представителей Украины не будет на обсуждении с Европейской комиссией, которое намечено на 9 января в Брюсселе, ситуации с транзитом газа через украинскую... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T20:01+0300
2025-01-07T20:01+0300
политика
ес
роберт фицо
украина
словакия
ек
транзит газа через украину
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БРАТИСЛАВА, 7 янв - ПРАЙМ. Представителей Украины не будет на обсуждении с Европейской комиссией, которое намечено на 9 января в Брюсселе, ситуации с транзитом газа через украинскую территорию в Словакию, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Ранее Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны. Переговоры были перенесены на 9 января. "В четверг мы вместе с вице-премьером Денисой Саковой поедем в Брюссель на встречу с Европейской комиссией по вопросу одностороннего решения украинского президента остановить транзит газа через Украину и сопутствующего ущерба для Словакии и всего Европейского союза. Мне жаль, что украинские представители в этой встрече снова не будут участвовать", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook*. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Премьер Словакии Фицо ранее подтвердил, что республика обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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украина
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ес, роберт фицо, украина, словакия, ек, транзит газа через украину
Политика, ЕС, Роберт Фицо, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, ЕК, транзит газа через Украину
20:01 07.01.2025
 
Украинской стороны не будет на переговорах по транзиту газа, заявил Фицо

Фицо: украинской стороны не будет на переговорах с ЕК по транзиту газа

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 7 янв - ПРАЙМ. Представителей Украины не будет на обсуждении с Европейской комиссией, которое намечено на 9 января в Брюсселе, ситуации с транзитом газа через украинскую территорию в Словакию, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Ранее Фицо сообщал, что 7 января в Брюсселе должны были состояться консультации Европейской комиссии, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Однако эта встреча была отменена из-за отсутствия представителей украинской стороны. Переговоры были перенесены на 9 января.
"В четверг мы вместе с вице-премьером Денисой Саковой поедем в Брюссель на встречу с Европейской комиссией по вопросу одностороннего решения украинского президента остановить транзит газа через Украину и сопутствующего ущерба для Словакии и всего Европейского союза. Мне жаль, что украинские представители в этой встрече снова не будут участвовать", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook*.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Премьер Словакии Фицо ранее подтвердил, что республика обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
В Словакии усомнились в необходимости поддерживать вступление Украины в ЕС
18:59
 
ПолитикаЕСРоберт ФицоУКРАИНАСЛОВАКИЯЕКтранзит газа через Украину
 
 
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