https://1prime.ru/20250107/slovakiya-854067335.html

В Словакии усомнились в необходимости поддерживать вступление Украины в ЕС

В Словакии усомнились в необходимости поддерживать вступление Украины в ЕС - 07.01.2025, ПРАЙМ

В Словакии усомнились в необходимости поддерживать вступление Украины в ЕС

Словацкая партия Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), являющаяся одной из трех партий в правительственной коалиции, выразила сомнения в необходимости... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T18:59+0300

2025-01-07T18:59+0300

2025-01-07T19:02+0300

политика

словакия

украина

ес

транзит газа через украину

https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg

БРАТИСЛАВА, 7 янв - ПРАЙМ. Словацкая партия Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), являющаяся одной из трех партий в правительственной коалиции, выразила сомнения в необходимости дальнейшей поддержки вступления Украины в ЕС на фоне отказа Киева продолжать транзит газа в страну, следует из заявления политической организации. Братислава ранее поддержала стремление Украины стать членом ЕС и пообещала не препятствовать этому. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял, что выступает против членства Киева в Североатлантическом альянсе. Согласно распространенному во вторник заявлению Hlas-SD, если Владимир Зеленский "хочет продолжать такой подход по отношению к Словакии, уместен вопрос, будет ли Словакия и дальше поддерживать вступление Украины в Европейский союз, который стоит на принципах солидарности и партнерства, куда такое поведение не относится". В партии также отметили, что Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь, продемонстрировав "настоящее партнерство", и Братислава рассчитывает на такой же уровень уважения и сотрудничества со стороны Киева в вопросе транзита газа. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.

https://1prime.ru/20250107/tranzit-854064737.html

словакия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, украина, ес, транзит газа через украину