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Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита
Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита - 07.01.2025, ПРАЙМ
Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита
После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T13:24+0300
2025-01-07T13:29+0300
энергетика
венгрия
газ
ес
европа
петер сийярто
транзит газа через украину
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БУДАПЕШТ, 7 янв - ПРАЙМ. После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%", - написал Сийярто в своем блоге.По его словам, пока Украина стремится в ЕС в качестве кандидата, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в сложную ситуацию.Сияйрто отметил, что Венгрия не пострадала от решения Украины прекратить транзит газа из России, но для всего ЕС это означает новые вызовы."Сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности, но решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - написал министр.Он напомнил, что энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой благодаря перенаправлению транзита через газопровод "Турецкий поток", за строительство которого Венгрию тоже критиковали.
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венгрия, газ, ес, европа, петер сийярто, транзит газа через украину
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Газ, ЕС, ЕВРОПА, Петер Сийярто, транзит газа через Украину
13:24 07.01.2025 (обновлено: 13:29 07.01.2025)
 
Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита

Сийярто: цена на газ в Европе выросла на 20% после прекращения украинского транзита

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГИС "Суджа"
ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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БУДАПЕШТ, 7 янв - ПРАЙМ. После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%", - написал Сийярто в своем блоге.
По его словам, пока Украина стремится в ЕС в качестве кандидата, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в сложную ситуацию.
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Сияйрто отметил, что Венгрия не пострадала от решения Украины прекратить транзит газа из России, но для всего ЕС это означает новые вызовы.
"Сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности, но решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - написал министр.
Он напомнил, что энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой благодаря перенаправлению транзита через газопровод "Турецкий поток", за строительство которого Венгрию тоже критиковали.
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯГазЕСЕВРОПАПетер Сийяртотранзит газа через Украину
 
 
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