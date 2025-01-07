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Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита
Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита - 07.01.2025, ПРАЙМ
Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита
После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T13:24+0300
2025-01-07T13:24+0300
2025-01-07T13:29+0300
энергетика
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петер сийярто
транзит газа через украину
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БУДАПЕШТ, 7 янв - ПРАЙМ. После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%", - написал Сийярто в своем блоге.По его словам, пока Украина стремится в ЕС в качестве кандидата, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в сложную ситуацию.Сияйрто отметил, что Венгрия не пострадала от решения Украины прекратить транзит газа из России, но для всего ЕС это означает новые вызовы."Сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности, но решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - написал министр.Он напомнил, что энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой благодаря перенаправлению транзита через газопровод "Турецкий поток", за строительство которого Венгрию тоже критиковали.
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венгрия, газ, ес, европа, петер сийярто, транзит газа через украину
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Газ, ЕС, ЕВРОПА, Петер Сийярто, транзит газа через Украину
Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита
Сийярто: цена на газ в Европе выросла на 20% после прекращения украинского транзита
БУДАПЕШТ, 7 янв - ПРАЙМ. После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%", - написал Сийярто в своем блоге.
По его словам, пока Украина стремится в ЕС в качестве кандидата, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в сложную ситуацию.
Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину
Сияйрто отметил, что Венгрия не пострадала от решения Украины прекратить транзит газа из России, но для всего ЕС это означает новые вызовы.
"Сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности, но решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - написал министр.
Он напомнил, что энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой благодаря перенаправлению транзита через газопровод "Турецкий поток", за строительство которого Венгрию тоже критиковали.