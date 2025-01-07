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Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита

Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита - 07.01.2025, ПРАЙМ

Сийярто сообщил о подорожании газа в Европе на 20% после остановки транзита

После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T13:24+0300

2025-01-07T13:24+0300

2025-01-07T13:29+0300

энергетика

венгрия

газ

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европа

петер сийярто

транзит газа через украину

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БУДАПЕШТ, 7 янв - ПРАЙМ. После прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20%, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%", - написал Сийярто в своем блоге.По его словам, пока Украина стремится в ЕС в качестве кандидата, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в сложную ситуацию.Сияйрто отметил, что Венгрия не пострадала от решения Украины прекратить транзит газа из России, но для всего ЕС это означает новые вызовы."Сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности, но решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - написал министр.Он напомнил, что энергоснабжение Венгрии не оказалось под угрозой благодаря перенаправлению транзита через газопровод "Турецкий поток", за строительство которого Венгрию тоже критиковали.

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венгрия, газ, ес, европа, петер сийярто, транзит газа через украину