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Борьба за газ. Россия расширяет производство и экспорт, ЕС пытается мешать

Борьба за газ. Россия расширяет производство и экспорт, ЕС пытается мешать - 07.01.2025, ПРАЙМ

Борьба за газ. Россия расширяет производство и экспорт, ЕС пытается мешать

Россия расширяет производство СПГ в Сибири. Запад вводит санкции против российского газа, однако его импорт в Европу растет, пишет швейцарское издание Neue... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T15:17+0300

2025-01-07T15:17+0300

2025-01-07T15:18+0300

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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Россия расширяет производство СПГ в Сибири. Запад вводит санкции против российского газа, однако его импорт в Европу растет, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.Россия строит центр по производству СПГ на полуостровах Ямал и Гыдан. В проект вкладываются миллиарды рублей, его цель — догнать ведущих мировых поставщиков СПГ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗавод на Гыданском полуострове является вторым из трех модулей. Производственная мощность каждого модуля — около шести миллионов тонн СПГ в год. В рамкх проекта планировалось экспортировать ежегодно 20 миллионов тонн СПГ с 2026 года.Вместе с тем, против России из-за СВО введены санкции, и производство первого модуля временно приостановлено. При этом промежуточные хранилища переполнены, транспортных мощностей не хватает.Как отмечается, путь к рынкам сбыта долог и труден. Он ведет через Карское и Баренцево моря или вдоль арктического побережья России. Для его прохождения требуются суда высокого ледового класса или сопровождение ледоколов.При этом, согласно публикации, СПГ-танкеры класса Arc-7 в дефиците у "Новатэка". Заказан 21 танкер на каждую мегатонну производственной мощностиИз-за проблем с доступом к западным технологиям Россия сможет достроить суда с большой задержкой или не сможет вообще, утверждается в статье. Важные компоненты двух танкеров уже установлены, но относительно закупки других есть неопределенность.При этом транспортные суда для СПГ дороже и сложнее нефтяных танкеров. В мире эксплуатируется около 9 тысяч нефтяных танкеров и около 800 СПГ-перевозчиков.Недавно Брюссель дал понять, что будет, по крайней мере, ужесточать меры по реэкспорту российского СПГ в третьи страны, который проходит через порты ЕС, в частности в Испании, Франции и Бельгии, и составляет около 20 процентов от общего объема поставок.Если Брюссель начнет постепенно перекрывать сбыт российского СПГ вслед за трубопроводным газом, для "Ямал СПГ" наступят более трудные времена, отмечается в статье. Не будет недостатка в природном газе, но будет недостаток мощностей для его транспортировки из Арктики на целевые рынки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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