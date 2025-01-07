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В Госдуме доработают проект о выделении платы за текущий ремонт - 07.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме доработают проект о выделении платы за текущий ремонт
В Госдуме доработают проект о выделении платы за текущий ремонт - 07.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме доработают проект о выделении платы за текущий ремонт
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект о выделении платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа таким образом,... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T01:20+0300
2025-01-07T01:20+0300
москва
госдума
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект о выделении платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа таким образом, что в "платежках" за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ, рассказал РИА Новости первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев. "Ко второму чтению дорабатываем законопроект, где предлагается выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа. В платежках за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Инициатива будет способствовать повышению "прозрачности" трат управляющих компаний и качества работ", - заявил Кошелев. Парламентарий добавил, что сегодня в "платежках" за ЖКХ формулировка звучит как "расходы на содержание и текущий ремонт". По его словам, в любом месте, где есть союз "и", появляется возможность для недобросовестных управляющих компаний. "Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены. Мы же предлагаем выделить в отдельную строку в платежном документе плату за текущий ремонт и обязать управляющие организации каждый квартал отчитываться перед жильцами о соответствующих поступлениях и расходах", - отметил Кошелев.
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москва, госдума
МОСКВА, Госдума
01:20 07.01.2025
 
В Госдуме доработают проект о выделении платы за текущий ремонт

В Госдуме доработают проект о выделении платы за текущий ремонт в отдельный платеж

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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает ко второму чтению законопроект о выделении платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа таким образом, что в "платежках" за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ, рассказал РИА Новости первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев.
"Ко второму чтению дорабатываем законопроект, где предлагается выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа. В платежках за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Инициатива будет способствовать повышению "прозрачности" трат управляющих компаний и качества работ", - заявил Кошелев.
Парламентарий добавил, что сегодня в "платежках" за ЖКХ формулировка звучит как "расходы на содержание и текущий ремонт". По его словам, в любом месте, где есть союз "и", появляется возможность для недобросовестных управляющих компаний.
"Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены. Мы же предлагаем выделить в отдельную строку в платежном документе плату за текущий ремонт и обязать управляющие организации каждый квартал отчитываться перед жильцами о соответствующих поступлениях и расходах", - отметил Кошелев.
 
МОСКВАГосдума
 
 
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