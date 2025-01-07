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Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США
Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США - 07.01.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью его страны... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T20:39+0300
2025-01-07T20:39+0300
политика
сша
дональд трамп
гренландия
дания
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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью его страны. Также он отметил ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Пекина и Москвы. По его словам, Гренландия необходима США для целей национальной безопасности и ему говорили об этом еще задолго до того, как он баллотировался. "На острове всего около 45 тысяч человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира", – сказал он. Трамп отметил, что Китай и Россия усиливают свое присутствие в арктическом регионе. "Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим", – подчеркнул он.Кроме того, Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом."Нет, я не могу заверить вас. Вы говорите о Панаме и Гренландии. Я не могу заверить вас ни по одному из двух", — сказал он журналистам в ответ на просьбу дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией.Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://1prime.ru/20250107/kanal-854068820.html
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сша, дональд трамп, гренландия, дания
Политика, США, Дональд Трамп, Гренландия, ДАНИЯ
20:39 07.01.2025
 
Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США

Трамп: Дания должна уступить США Гренландию для защиты "свободного мира"

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, заявил, что Гренландия должна стать частью его страны. Также он отметил ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Пекина и Москвы.
По его словам, Гренландия необходима США для целей национальной безопасности и ему говорили об этом еще задолго до того, как он баллотировался.
"На острове всего около 45 тысяч человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира", – сказал он.
Трамп отметил, что Китай и Россия усиливают свое присутствие в арктическом регионе.
"Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим", – подчеркнул он.
Кроме того, Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
"Нет, я не могу заверить вас. Вы говорите о Панаме и Гренландии. Я не могу заверить вас ни по одному из двух", — сказал он журналистам в ответ на просьбу дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией.
Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Панамский канал со стороны Тихого океана - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Трамп заявил, что ведет переговоры по вопросу Панамского канала
20:14
 
ПолитикаСШАДональд ТрампГренландияДАНИЯ
 
 
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