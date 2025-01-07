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Россия поднялась на восьмое место по импорту игристого вина - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Россия поднялась на восьмое место по импорту игристого вина
Россия поднялась на восьмое место по импорту игристого вина - 07.01.2025, ПРАЙМ
Россия поднялась на восьмое место по импорту игристого вина
Крупнейшими мировыми покупателями игристого вина по итогам первых девяти месяцев прошлого года остались США, Великобритания и Япония, при этом Россия поднялась... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T08:05+0300
2025-01-07T08:05+0300
экономика
игристое вино
алкоголь
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Крупнейшими мировыми покупателями игристого вина по итогам первых девяти месяцев прошлого года остались США, Великобритания и Япония, при этом Россия поднялась с девятого на восьмое место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Так, по итогам января-сентября 2024 года главным покупателем шампанского в мире стали США - страна приобрела этого напитка на 1,24 миллиарда долларов. В тройку основных покупателей также вошли Великобритания - 817 миллионов долларов и Япония - 474 миллиона долларов. Эти же страны были лидерами и годом ранее. На своих местах остались и вошедшие в пятерку Германия и Италия, импортировавшие праздничного напитка на 314 и 218 миллионов долларов соответственно. Следом расположились Бельгия со 199 миллионами долларов и Австралия со 170 миллионами. Россия по итогам девяти месяцев ушедшего года поднялась на восьмое место с девятого, хотя объемы ее покупок шампанского сократились на 12% - до 163 миллионов долларов. Замкнули десятку Швейцария и Канада, закупившие игристого вина на 151 и 142 миллиона долларов. Следом расположились Швеция (134 миллиона), Франция (132 миллиона), Испания (87 миллионов), Австрия (81 миллион) и Дания (78 миллионов). Замкнули двадцатку Латвия (62 миллиона), Норвегия (59 миллионов), Польша (53 миллиона), Финляндия (45 миллионов) и Мексика (42 миллиона). Среди всех этих стран больше всего вырос импорт у Швеции - на 5%, Франции - на 4%, а также Финляндии и Дании - на 1% у каждой. Государств, сокративших покупки, оказалось значительно больше. Среди них самое заметное уменьшение произошло у Мексики - на 38%, Испании - на 29%, Италии - на 19%, а также Швейцарии и Норвегии - на 17% у каждой.
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игристое вино, алкоголь
Экономика, игристое вино, алкоголь
08:05 07.01.2025
 
Россия поднялась на восьмое место по импорту игристого вина

Россия поднялась на восьмое место по импорту игристого вина, лидеры - США и Британия

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае
Производство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Крупнейшими мировыми покупателями игристого вина по итогам первых девяти месяцев прошлого года остались США, Великобритания и Япония, при этом Россия поднялась с девятого на восьмое место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Так, по итогам января-сентября 2024 года главным покупателем шампанского в мире стали США - страна приобрела этого напитка на 1,24 миллиарда долларов. В тройку основных покупателей также вошли Великобритания - 817 миллионов долларов и Япония - 474 миллиона долларов. Эти же страны были лидерами и годом ранее.
На своих местах остались и вошедшие в пятерку Германия и Италия, импортировавшие праздничного напитка на 314 и 218 миллионов долларов соответственно. Следом расположились Бельгия со 199 миллионами долларов и Австралия со 170 миллионами.
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию вместо Латвии
29 декабря 2024, 08:20
Россия по итогам девяти месяцев ушедшего года поднялась на восьмое место с девятого, хотя объемы ее покупок шампанского сократились на 12% - до 163 миллионов долларов. Замкнули десятку Швейцария и Канада, закупившие игристого вина на 151 и 142 миллиона долларов.
Следом расположились Швеция (134 миллиона), Франция (132 миллиона), Испания (87 миллионов), Австрия (81 миллион) и Дания (78 миллионов). Замкнули двадцатку Латвия (62 миллиона), Норвегия (59 миллионов), Польша (53 миллиона), Финляндия (45 миллионов) и Мексика (42 миллиона).
Среди всех этих стран больше всего вырос импорт у Швеции - на 5%, Франции - на 4%, а также Финляндии и Дании - на 1% у каждой. Государств, сокративших покупки, оказалось значительно больше. Среди них самое заметное уменьшение произошло у Мексики - на 38%, Испании - на 29%, Италии - на 19%, а также Швейцарии и Норвегии - на 17% у каждой.
 
Экономикаигристое виноалкоголь
 
 
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