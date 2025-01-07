https://1prime.ru/20250107/indoneziya-854061101.html
Индонезия рассказала о своих ожиданиях от БРИКС
Индонезия рассказала о своих ожиданиях от БРИКС - 07.01.2025, ПРАЙМ
Индонезия рассказала о своих ожиданиях от БРИКС
Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как возможность укрепить голоса стран Глобального Юга на мировой арене, выстраивая с ними сотрудничество,... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T09:29+0300
2025-01-07T09:29+0300
2025-01-07T09:29+0300
индонезия
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ДЖАКАРТА, 7 янв - ПРАЙМ. Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как возможность укрепить голоса стран Глобального Юга на мировой арене, выстраивая с ними сотрудничество, основанное на принципах равенства, говорится в заявлении МИД Индонезии. Ранее правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена. По оценке МИД, вступление Индонезии в БРИКС отражает ее растущую и активную роль в глобальных вопросах, а также приверженность укреплению многостороннего сотрудничества для создания более инклюзивного и справедливого глобального порядка. "Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как стратегический шаг по расширению взаимодействия и сотрудничества с другими развивающимися странами, основанному на принципах равенства, взаимного уважения и устойчивого развития. Как страна с растущей и разнообразной экономикой, Индонезия стремится активно вносить вклад в повестку дня БРИКС, включая содействие экономической устойчивости, технологическому сотрудничеству, устойчивому развитию и преодолению глобальных проблем, таких как изменение климата, продовольственная безопасность и общественное здравоохранение", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Индонезии. В ведомстве уточнили, что БРИКС является для Индонезии "важной платформой для укрепления сотрудничества Юг - Юг, гарантируя, что голоса и чаяния стран Глобального Юга будут услышаны и представлены в глобальном процессе принятия решений". "Мы полностью привержены совместной работе со всеми членами БРИКС и другими сторонами для создания справедливого, мирного и процветающего мира", - добавили в МИД. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://1prime.ru/20250106/indoneziya-854055850.html
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индонезия, брикс, глобальный юг
ИНДОНЕЗИЯ, БРИКС, Глобальный Юг
Индонезия рассказала о своих ожиданиях от БРИКС
Индонезия надеется укрепить голос Глобального Юга с помощью БРИКС
ДЖАКАРТА, 7 янв - ПРАЙМ. Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как возможность укрепить голоса стран Глобального Юга на мировой арене, выстраивая с ними сотрудничество, основанное на принципах равенства, говорится в заявлении МИД Индонезии.
Ранее правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена.
По оценке МИД, вступление Индонезии в БРИКС отражает ее растущую и активную роль в глобальных вопросах, а также приверженность укреплению многостороннего сотрудничества для создания более инклюзивного и справедливого глобального порядка.
Индонезия стала членом БРИКС
"Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как стратегический шаг по расширению взаимодействия и сотрудничества с другими развивающимися странами, основанному на принципах равенства, взаимного уважения и устойчивого развития. Как страна с растущей и разнообразной экономикой, Индонезия стремится активно вносить вклад в повестку дня БРИКС, включая содействие экономической устойчивости, технологическому сотрудничеству, устойчивому развитию и преодолению глобальных проблем, таких как изменение климата, продовольственная безопасность и общественное здравоохранение", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Индонезии.
В ведомстве уточнили, что БРИКС является для Индонезии "важной платформой для укрепления сотрудничества Юг - Юг, гарантируя, что голоса и чаяния стран Глобального Юга будут услышаны и представлены в глобальном процессе принятия решений".
"Мы полностью привержены совместной работе со всеми членами БРИКС и другими сторонами для создания справедливого, мирного и процветающего мира", - добавили в МИД.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.