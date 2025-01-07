https://1prime.ru/20250107/indoneziya-854061101.html

Индонезия рассказала о своих ожиданиях от БРИКС

Индонезия рассказала о своих ожиданиях от БРИКС - 07.01.2025, ПРАЙМ

Индонезия рассказала о своих ожиданиях от БРИКС

Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как возможность укрепить голоса стран Глобального Юга на мировой арене, выстраивая с ними сотрудничество,... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T09:29+0300

2025-01-07T09:29+0300

2025-01-07T09:29+0300

индонезия

брикс

глобальный юг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371763_0:27:3545:2021_1920x0_80_0_0_c14454af0027ced1e68a5081548c2495.jpg

ДЖАКАРТА, 7 янв - ПРАЙМ. Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как возможность укрепить голоса стран Глобального Юга на мировой арене, выстраивая с ними сотрудничество, основанное на принципах равенства, говорится в заявлении МИД Индонезии. Ранее правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена. По оценке МИД, вступление Индонезии в БРИКС отражает ее растущую и активную роль в глобальных вопросах, а также приверженность укреплению многостороннего сотрудничества для создания более инклюзивного и справедливого глобального порядка. "Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как стратегический шаг по расширению взаимодействия и сотрудничества с другими развивающимися странами, основанному на принципах равенства, взаимного уважения и устойчивого развития. Как страна с растущей и разнообразной экономикой, Индонезия стремится активно вносить вклад в повестку дня БРИКС, включая содействие экономической устойчивости, технологическому сотрудничеству, устойчивому развитию и преодолению глобальных проблем, таких как изменение климата, продовольственная безопасность и общественное здравоохранение", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Индонезии. В ведомстве уточнили, что БРИКС является для Индонезии "важной платформой для укрепления сотрудничества Юг - Юг, гарантируя, что голоса и чаяния стран Глобального Юга будут услышаны и представлены в глобальном процессе принятия решений". "Мы полностью привержены совместной работе со всеми членами БРИКС и другими сторонами для создания справедливого, мирного и процветающего мира", - добавили в МИД. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://1prime.ru/20250106/indoneziya-854055850.html

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индонезия, брикс, глобальный юг