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Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в декабре

Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в декабре - 07.01.2025, ПРАЙМ

Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в декабре

Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам декабря ускорилась до 2,4% с уровня ноября в 2,2%, полагают аналитики, опрошенные... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T08:06+0300

2025-01-07T08:06+0300

2025-01-07T08:06+0300

экономика

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инфляция

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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам декабря ускорилась до 2,4% с уровня ноября в 2,2%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат во вторник, 7 января, в 13.00 мск. В это же время Евростат обнародует статистику по безработице в странах валютного блока. Аналитики предполагают, что в ноябре показатель вырос до 6,4% с 6,3% месяцем ранее. В 16.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Эксперты полагают, что его дефицит в ноябре увеличился до 78 миллиардов долларов с 73,8 миллиарда в октябре. В 18.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в декабре поднялся до 53% с 52,1% месяцем ранее.

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