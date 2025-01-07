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Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в декабре - 07.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в декабре
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в декабре - 07.01.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в декабре
Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам декабря ускорилась до 2,4% с уровня ноября в 2,2%, полагают аналитики, опрошенные... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T08:06+0300
2025-01-07T08:06+0300
экономика
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инфляция
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам декабря ускорилась до 2,4% с уровня ноября в 2,2%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат во вторник, 7 января, в 13.00 мск. В это же время Евростат обнародует статистику по безработице в странах валютного блока. Аналитики предполагают, что в ноябре показатель вырос до 6,4% с 6,3% месяцем ранее. В 16.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Эксперты полагают, что его дефицит в ноябре увеличился до 78 миллиардов долларов с 73,8 миллиарда в октябре. В 18.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в декабре поднялся до 53% с 52,1% месяцем ранее.
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ес, инфляция
Экономика, ЕС, инфляция
08:06 07.01.2025
 
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в декабре

Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в декабре до 2,4% с 2,2% в ноябре

© Unsplash/Tabrez SyedЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Tabrez Syed
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам декабря ускорилась до 2,4% с уровня ноября в 2,2%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат во вторник, 7 января, в 13.00 мск.
В это же время Евростат обнародует статистику по безработице в странах валютного блока. Аналитики предполагают, что в ноябре показатель вырос до 6,4% с 6,3% месяцем ранее.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
Аналитики дали прогноз по годовой инфляции в Германии
Вчера, 08:59
В 16.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Эксперты полагают, что его дефицит в ноябре увеличился до 78 миллиардов долларов с 73,8 миллиарда в октябре.
В 18.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в декабре поднялся до 53% с 52,1% месяцем ранее.
 
ЭкономикаЕСинфляция
 
 
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