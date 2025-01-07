https://1prime.ru/20250107/inflyatsiya-854062182.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря ускорилась до 2,4%
Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря ускорилась до 2,4% - 07.01.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря ускорилась до 2,4%
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам прошедшего года ускорилась до 2,4% с 2,2% годовых по итогам ноября, следует из данных... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T13:21+0300
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экономика
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инфляция
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам прошедшего года ускорилась до 2,4% с 2,2% годовых по итогам ноября, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.При этом ранее, по итогам 2023 года, в еврозоне была зафиксирована инфляция в 2,9%.Базовая годовая инфляция в отчетном периоде сохранилась на уровне 2,7%, что и ожидали аналитики. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (4% после 3,9% месяцем ранее), при этом индекс цен на продукты питания, алкоголь и табак остался на уровне в 2,7%.Самая высокая инфляция была зафиксирована в Хорватии (4,5%) и Бельгии (4,4%), самая низкая - в Ирландии (1%), а также в Италии (1,4%).
https://1prime.ru/20250103/inflyatsiya-854015191.html
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ес, инфляция
Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря ускорилась до 2,4%
Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря ускорилась до 2,4% с 2,2% месяцем ранее
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам прошедшего года ускорилась до 2,4% с 2,2% годовых по итогам ноября, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
При этом ранее, по итогам 2023 года, в еврозоне была зафиксирована инфляция в 2,9%.
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Базовая годовая инфляция в отчетном периоде сохранилась на уровне 2,7%, что и ожидали аналитики. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (4% после 3,9% месяцем ранее), при этом индекс цен на продукты питания, алкоголь и табак остался на уровне в 2,7%.
Самая высокая инфляция была зафиксирована в Хорватии (4,5%) и Бельгии (4,4%), самая низкая - в Ирландии (1%), а также в Италии (1,4%).