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Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря ускорилась до 2,4% - 07.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250107/inflyatsiya-854062182.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря ускорилась до 2,4%
Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря ускорилась до 2,4% - 07.01.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря ускорилась до 2,4%
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам прошедшего года ускорилась до 2,4% с 2,2% годовых по итогам ноября, следует из данных... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T13:21+0300
2025-01-07T13:34+0300
экономика
ес
инфляция
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам прошедшего года ускорилась до 2,4% с 2,2% годовых по итогам ноября, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.При этом ранее, по итогам 2023 года, в еврозоне была зафиксирована инфляция в 2,9%.Базовая годовая инфляция в отчетном периоде сохранилась на уровне 2,7%, что и ожидали аналитики. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (4% после 3,9% месяцем ранее), при этом индекс цен на продукты питания, алкоголь и табак остался на уровне в 2,7%.Самая высокая инфляция была зафиксирована в Хорватии (4,5%) и Бельгии (4,4%), самая низкая - в Ирландии (1%), а также в Италии (1,4%).
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ес, инфляция
Экономика, ЕС, инфляция
13:21 07.01.2025 (обновлено: 13:34 07.01.2025)
 
Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря ускорилась до 2,4%

Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря ускорилась до 2,4% с 2,2% месяцем ранее

© Unsplash/Mauro SbicegoЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Mauro Sbicego
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам прошедшего года ускорилась до 2,4% с 2,2% годовых по итогам ноября, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
При этом ранее, по итогам 2023 года, в еврозоне была зафиксирована инфляция в 2,9%.
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Базовая годовая инфляция в отчетном периоде сохранилась на уровне 2,7%, что и ожидали аналитики. Наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги (4% после 3,9% месяцем ранее), при этом индекс цен на продукты питания, алкоголь и табак остался на уровне в 2,7%.
Самая высокая инфляция была зафиксирована в Хорватии (4,5%) и Бельгии (4,4%), самая низкая - в Ирландии (1%), а также в Италии (1,4%).
 
ЭкономикаЕСинфляция
 
 
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