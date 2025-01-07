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Поврежденный в Балтийском море кабель C-Lion1 отремонтировали - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Поврежденный в Балтийском море кабель C-Lion1 отремонтировали
Поврежденный в Балтийском море кабель C-Lion1 отремонтировали - 07.01.2025, ПРАЙМ
Поврежденный в Балтийском море кабель C-Lion1 отремонтировали
Поврежденный в декабре подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией отремонтировали. Об этом сообщила финская компания-оператор... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T18:22+0300
2025-01-07T18:22+0300
финляндия
германия
балтийское море
энергокабель
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Поврежденный в декабре подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией отремонтировали. Об этом сообщила финская компания-оператор Cinia Oy. Четыре подводных телекоммуникационных кабеля в Балтийском море вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, один — между Финляндией и Германией. По данным Cinia Oy, обрыв кабеля C-Lion1 был устранен, прямое подводное кабельное соединение между Финляндией и Германией восстановлено и полностью функционирует. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило электрокабель EstLink 2 и четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
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финляндия
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финляндия, германия, балтийское море, энергокабель
ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, Балтийское море, энергокабель
18:22 07.01.2025
 
Поврежденный в Балтийском море кабель C-Lion1 отремонтировали

Поврежденный кабель связи C-Lion1 между Финляндией и Германией отремонтировали

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© flickr.com / stanjourdan
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Поврежденный в декабре подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией отремонтировали. Об этом сообщила финская компания-оператор Cinia Oy.
Четыре подводных телекоммуникационных кабеля в Балтийском море вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, один — между Финляндией и Германией.
По данным Cinia Oy, обрыв кабеля C-Lion1 был устранен, прямое подводное кабельное соединение между Финляндией и Германией восстановлено и полностью функционирует.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило электрокабель EstLink 2 и четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
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ФИНЛЯНДИЯГЕРМАНИЯБалтийское мореэнергокабель
 
 
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