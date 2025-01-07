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Трамп заявил, что ведет переговоры по вопросу Панамского канала
Трамп заявил, что ведет переговоры по вопросу Панамского канала - 07.01.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что ведет переговоры по вопросу Панамского канала
Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала, который намерен вернуть под... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T20:14+0300
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ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала, который намерен вернуть под американский контроль. По словам Трампа, власти Панамы берут "большую плату за наши военно-морские силы, чем за корабли других стран", "смеются над нами, потому что думают, что мы глупы, но мы больше не глупы". "Панамский канал обсуждается с ними прямо сейчас", — заявил он журналистам во вторник. По словам Трампа, власти Панамы нарушили "каждый пункт соглашения" с США после передачи Вашингтоном контроля над каналом.
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сша, панама, панамский канал, дональд трамп
Политика, США, ПАНАМА, Панамский канал, Дональд Трамп
Трамп заявил, что ведет переговоры по вопросу Панамского канала
Трамп заявил, что уже ведет переговоры по Панамскому каналу с властями страны
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала, который намерен вернуть под американский контроль.
По словам Трампа, власти Панамы берут "большую плату за наши военно-морские силы, чем за корабли других стран", "смеются над нами, потому что думают, что мы глупы, но мы больше не глупы".
"Панамский канал обсуждается с ними прямо сейчас", — заявил он журналистам во вторник.
По словам Трампа, власти Панамы нарушили "каждый пункт соглашения" с США после передачи Вашингтоном контроля над каналом.
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