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Трамп заявил, что ведет переговоры по вопросу Панамского канала

Трамп заявил, что ведет переговоры по вопросу Панамского канала - 07.01.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что ведет переговоры по вопросу Панамского канала

Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала, который намерен вернуть под... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T20:14+0300

2025-01-07T20:14+0300

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ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала, который намерен вернуть под американский контроль. По словам Трампа, власти Панамы берут "большую плату за наши военно-морские силы, чем за корабли других стран", "смеются над нами, потому что думают, что мы глупы, но мы больше не глупы". "Панамский канал обсуждается с ними прямо сейчас", — заявил он журналистам во вторник. По словам Трампа, власти Панамы нарушили "каждый пункт соглашения" с США после передачи Вашингтоном контроля над каналом.

https://1prime.ru/20250107/zaliv-854068595.html

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сша, панама, панамский канал, дональд трамп