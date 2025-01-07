https://1prime.ru/20250107/khranilischa-854063569.html

В ЕК оценили заполненность европейских хранилищ газа

В ЕК оценили заполненность европейских хранилищ газа - 07.01.2025, ПРАЙМ

В ЕК оценили заполненность европейских хранилищ газа

Отбор газа из хранилищ в ЕС идет быстрее, чем год назад, но запасы всё еще составляют порядка 70%, что можно считать уровнем выше среднего, сообщила на брифинге | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T14:44+0300

2025-01-07T14:44+0300

2025-01-07T14:44+0300

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газовые хранилища

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БРЮССЕЛЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Отбор газа из хранилищ в ЕС идет быстрее, чем год назад, но запасы всё еще составляют порядка 70%, что можно считать уровнем выше среднего, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. "Что касается безопасности поставок газа, мы констатируем, что есть высокий отбор по сравнению с январем прошлого года, но запасы всё еще находятся на уровне 70%, это высокий уровень, он выше среднего", - сказала она. Представитель ЕК также добавила, что Комиссия находится в контакте со странами, затронутыми прекращением соглашения о транзите российского газа через Украину. "Мы проводим технические и политические контакты с затронутыми странами-членами ЕС, Молдавией и Украиной, чтобы подготовиться к последствиям и наблюдать за ситуацией", - сказала она. Анна-Каиса Итконен напомнила, что Еврокомиссия не являлась частью соглашения о транзите. "Еврокомиссия не была частью соглашения о транзите газа через Украину, Комиссия лишь пытается смягчить последствия от его завершения", - пояснила представитель ЕК.

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ек, ес, газ, газовые хранилища