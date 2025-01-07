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Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России
Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России - 07.01.2025, ПРАЙМ
Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России
Глава минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен пригрозила китайским компаниям "значительными последствиями" в случае оказания материальной поддержки России в... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T08:58+0300
2025-01-07T08:59+0300
джанет йеллен
минфин сша
китай
россия
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен пригрозила китайским компаниям "значительными последствиями" в случае оказания материальной поддержки России в рамках украинского конфликта, следует из заявления американского ведомства.Такую позицию Йеллен высказала в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, которая была проведена в рамках усилий по "ответственному управлению двусторонними экономическими отношениями"."Министр Йеллен и вице-премьер Хэ обсудили макроэкономические изменения в обеих странах. Они также рассмотрели работу рабочих групп по экономическим и финансовым вопросам, которые они совместно учредили в прошлом году", - отмечает минфин.Йеллен на встрече подняла вопросы, связанные с "нерыночной политикой и практикой Китая и избыточными промышленными мощностями, которые наносят ущерб американским рабочим и компаниям". "Йеллен также выразила серьезную озабоченность по поводу вредоносной кибердеятельности государственных структур КНР и ее влияния на двусторонние отношения", - добавили в ведомстве. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Пекин против распространения Вашингтоном ложной информации о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.
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джанет йеллен, минфин сша, китай, россия, украина
Джанет Йеллен, Минфин США, КИТАЙ, РОССИЯ, УКРАИНА
08:58 07.01.2025 (обновлено: 08:59 07.01.2025)
 
Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России

Йеллен пригрозила компаниям КНР последствиями за помощь России в украинском конфликте

© Фото : Federal ReserveМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен пригрозила китайским компаниям "значительными последствиями" в случае оказания материальной поддержки России в рамках украинского конфликта, следует из заявления американского ведомства.
Такую позицию Йеллен высказала в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, которая была проведена в рамках усилий по "ответственному управлению двусторонними экономическими отношениями".
"Министр Йеллен и вице-премьер Хэ обсудили макроэкономические изменения в обеих странах. Они также рассмотрели работу рабочих групп по экономическим и финансовым вопросам, которые они совместно учредили в прошлом году", - отмечает минфин.
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Йеллен на встрече подняла вопросы, связанные с "нерыночной политикой и практикой Китая и избыточными промышленными мощностями, которые наносят ущерб американским рабочим и компаниям".
"Йеллен также выразила серьезную озабоченность по поводу вредоносной кибердеятельности государственных структур КНР и ее влияния на двусторонние отношения", - добавили в ведомстве.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Пекин против распространения Вашингтоном ложной информации о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.
 
Джанет ЙелленМинфин СШАКИТАЙРОССИЯУКРАИНА
 
 
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