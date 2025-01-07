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Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России

Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России - 07.01.2025, ПРАЙМ

Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России

Глава минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен пригрозила китайским компаниям "значительными последствиями" в случае оказания материальной поддержки России в... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T08:58+0300

2025-01-07T08:58+0300

2025-01-07T08:59+0300

джанет йеллен

минфин сша

китай

россия

украина

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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен пригрозила китайским компаниям "значительными последствиями" в случае оказания материальной поддержки России в рамках украинского конфликта, следует из заявления американского ведомства.Такую позицию Йеллен высказала в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, которая была проведена в рамках усилий по "ответственному управлению двусторонними экономическими отношениями"."Министр Йеллен и вице-премьер Хэ обсудили макроэкономические изменения в обеих странах. Они также рассмотрели работу рабочих групп по экономическим и финансовым вопросам, которые они совместно учредили в прошлом году", - отмечает минфин.Йеллен на встрече подняла вопросы, связанные с "нерыночной политикой и практикой Китая и избыточными промышленными мощностями, которые наносят ущерб американским рабочим и компаниям". "Йеллен также выразила серьезную озабоченность по поводу вредоносной кибердеятельности государственных структур КНР и ее влияния на двусторонние отношения", - добавили в ведомстве. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Пекин против распространения Вашингтоном ложной информации о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.

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китай

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джанет йеллен, минфин сша, китай, россия, украина