https://1prime.ru/20250107/konflikt-854067077.html
"Заключат на четырех". На Украине рассказали, как завершить конфликт
"Заключат на четырех". На Украине рассказали, как завершить конфликт - 07.01.2025, ПРАЙМ
"Заключат на четырех". На Украине рассказали, как завершить конфликт
Окончание украинского конфликта может пройти по аналогии с договором с Австрией после завершения Второй мировой войны, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T23:15+0300
2025-01-07T23:15+0300
2025-01-07T23:15+0300
политика
украина
россия
переговоры
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Окончание украинского конфликта может пройти по аналогии с договором с Австрией после завершения Второй мировой войны, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, США, Россия, Украина и, возможно, ЕС "на четырех заключат соглашение о нейтральном статусе Украины". В основу этого соглашения "можно положить австрийский опыт", добавил он.Соскин полагает, что именно данная модель содержит в себе пункт о денацификации страны, обеспечивает реальные нейтралитет и независимость Украины, а также послужит на благо ее восстановления во всех сферах.Австрийский государственный договор заключили в апреле 1955 года между союзными силами (Францией, Британией, США, СССР) и правительством Австрии. Он предусматривал постоянный нейтралитет страны после подписания соглашения.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости 29 декабря заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. При этом он отметил, что переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Лавров также напомнил, что подходы Москвы к урегулированию конфликта ранее обозначил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин также упомянул о необходимости отмены санкций.
https://1prime.ru/20250106/plan-854053085.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, переговоры, конфликт
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры, конфликт
"Заключат на четырех". На Украине рассказали, как завершить конфликт
Соскин: мирное соглашение на Украине можно заключить по примеру Австрии
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ.
Окончание украинского конфликта может пройти по аналогии с договором с Австрией после завершения Второй мировой войны, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в эфире
своего YouTube-канала.
По его мнению, США, Россия, Украина и, возможно, ЕС "на четырех заключат соглашение о нейтральном статусе Украины". В основу этого соглашения "можно положить австрийский опыт", добавил он.
Соскин полагает, что именно данная модель содержит в себе пункт о денацификации страны, обеспечивает реальные нейтралитет и независимость Украины, а также послужит на благо ее восстановления во всех сферах.
Австрийский государственный договор заключили в апреле 1955 года между союзными силами (Францией, Британией, США, СССР) и правительством Австрии. Он предусматривал постоянный нейтралитет страны после подписания соглашения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости 29 декабря заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. При этом он отметил, что переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Лавров также напомнил, что подходы Москвы к урегулированию конфликта ранее обозначил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин также упомянул о необходимости отмены санкций.
"Решительно отвергнуть". В США предложили новый план по Украине