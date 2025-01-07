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"Заключат на четырех". На Украине рассказали, как завершить конфликт

"Заключат на четырех". На Украине рассказали, как завершить конфликт - 07.01.2025, ПРАЙМ

"Заключат на четырех". На Украине рассказали, как завершить конфликт

Окончание украинского конфликта может пройти по аналогии с договором с Австрией после завершения Второй мировой войны, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T23:15+0300

2025-01-07T23:15+0300

2025-01-07T23:15+0300

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переговоры

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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Окончание украинского конфликта может пройти по аналогии с договором с Австрией после завершения Второй мировой войны, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, США, Россия, Украина и, возможно, ЕС "на четырех заключат соглашение о нейтральном статусе Украины". В основу этого соглашения "можно положить австрийский опыт", добавил он.Соскин полагает, что именно данная модель содержит в себе пункт о денацификации страны, обеспечивает реальные нейтралитет и независимость Украины, а также послужит на благо ее восстановления во всех сферах.Австрийский государственный договор заключили в апреле 1955 года между союзными силами (Францией, Британией, США, СССР) и правительством Австрии. Он предусматривал постоянный нейтралитет страны после подписания соглашения.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости 29 декабря заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. При этом он отметил, что переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Лавров также напомнил, что подходы Москвы к урегулированию конфликта ранее обозначил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что РФ незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин также упомянул о необходимости отмены санкций.

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украина, россия, переговоры, конфликт