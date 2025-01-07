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НАТО направит в Балтийское море около десяти кораблей, сообщили СМИ
НАТО направит в Балтийское море около десяти кораблей, сообщили СМИ - 07.01.2025, ПРАЙМ
НАТО направит в Балтийское море около десяти кораблей, сообщили СМИ
Североатлантический альянс направит в Балтийское море около десяти кораблей для охраны подводной инфраструктуры. Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T17:15+0300
2025-01-07T17:15+0300
2025-01-07T17:15+0300
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Североатлантический альянс направит в Балтийское море около десяти кораблей для охраны подводной инфраструктуры. Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники. Отмечается, что НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны "важных подводных сооружений", в общей сложности кораблей будет около десяти и они пробудут там до апреля. По данным Yle, корабли начнут прибывать в конце недели, будут располагаться в том числе вблизи энергетических и телекоммуникационных кабелей, а также будут действовать как "сдерживающий фактор", уточняет Yle. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Об этом сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
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нато, балтийское море, корабли
Политика, НАТО, Балтийское море, корабли
НАТО направит в Балтийское море около десяти кораблей, сообщили СМИ
Yle: НАТО направит в Балтийское море около 10 кораблей для охраны инфраструктуры
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Североатлантический альянс направит в Балтийское море около десяти кораблей для охраны подводной инфраструктуры. Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники.
Отмечается, что НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны "важных подводных сооружений", в общей сложности кораблей будет около десяти и они пробудут там до апреля.
По данным Yle, корабли начнут прибывать в конце недели, будут располагаться в том числе вблизи энергетических и телекоммуникационных кабелей, а также будут действовать как "сдерживающий фактор", уточняет Yle.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Об этом сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
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