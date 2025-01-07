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Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен - 07.01.2025, ПРАЙМ
Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
Бывший руководитель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен скончался в возрасте 96 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T15:19+0300
2025-01-07T15:19+0300
2025-01-07T15:26+0300
франция
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Бывший руководитель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен скончался в возрасте 96 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика. "Жан-Мари Ле Пен… скончался во вторник в возрасте 96 лет", - отмечается в публикации агентства.Как уточняется, Ле Пен скончался в окружении семьи в медучреждении города Гарш в пригороде Парижа. Его госпитализированли туда несколько недель назад.Состояние здоровья политика в последние годы существенно ухудшилось. Ранее по этой причине суд освободил его от необходимости являться на слушания против него, его дочери Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения" по делу о якобы фиктивном найме сотрудников в Европарламенте.Отличавшийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз пытался бороться за пост президента. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году исключен из партии. В 2018 году партия "Национальный фронт" была переименована в "Национальное объединение". В 2019 году истек его мандат евродепутата, но он часто появлялся в СМИ, комментируя текущие события в стране.
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франция
Умер экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
Экс-лидер французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен умер в 96 лет
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Бывший руководитель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен скончался в возрасте 96 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на семью политика.
"Жан-Мари Ле Пен… скончался во вторник в возрасте 96 лет", - отмечается в публикации агентства.
Как уточняется, Ле Пен скончался в окружении семьи в медучреждении города Гарш в пригороде Парижа. Его госпитализированли туда несколько недель назад.
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ
Состояние здоровья политика в последние годы существенно ухудшилось. Ранее по этой причине суд освободил его от необходимости являться на слушания против него, его дочери Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения" по делу о якобы фиктивном найме сотрудников в Европарламенте.
Отличавшийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз пытался бороться за пост президента. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году исключен из партии. В 2018 году партия "Национальный фронт" была переименована в "Национальное объединение". В 2019 году истек его мандат евродепутата, но он часто появлялся в СМИ, комментируя текущие события в стране.