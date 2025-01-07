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Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны

Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны - 07.01.2025, ПРАЙМ

Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, то она может не выдержать как государство. | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T13:33+0300

2025-01-07T13:33+0300

2025-01-07T13:33+0300

александр лукашенко

белоруссия

украина

владимир зеленский

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МИНСК, 7 янв – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, то она может не выдержать как государство. "Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь и церковь нас учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта."Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", - добавил президент.По словам, недоброжелатели извне пытаются втянуть Белоруссию в военные игры. "И вы знаете, им же жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - подчеркнул Лукашенко.Президент также упомянул, что недавно Зеленский кричал: "Жыве Беларусь!". "Ну, жыве. Естественно, жыве. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все будут эти лозунги произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как на Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: "Не дай Бог", - сказал он.

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александр лукашенко, белоруссия, украина, владимир зеленский