https://1prime.ru/20250107/lukashenko-854062521.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны
Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны - 07.01.2025, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, то она может не выдержать как государство. | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T13:33+0300
2025-01-07T13:33+0300
2025-01-07T13:33+0300
александр лукашенко
белоруссия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852080610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ed859c3c68cd0fe95bf6d07d03f7da6.jpg
МИНСК, 7 янв – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, то она может не выдержать как государство. "Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь и церковь нас учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта."Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", - добавил президент.По словам, недоброжелатели извне пытаются втянуть Белоруссию в военные игры. "И вы знаете, им же жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - подчеркнул Лукашенко.Президент также упомянул, что недавно Зеленский кричал: "Жыве Беларусь!". "Ну, жыве. Естественно, жыве. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все будут эти лозунги произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как на Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: "Не дай Бог", - сказал он.
белоруссия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852080610_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71243dc680aa0013535703caa1ebcc2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, украина, владимир зеленский
Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны
Лукашенко заявил, что, если Белоруссию втянут в войну, она может не выдержать как страна
МИНСК, 7 янв – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, то она может не выдержать как государство.
"Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь и церковь нас учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
"Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", - добавил президент.
По словам, недоброжелатели извне пытаются втянуть Белоруссию в военные игры. "И вы знаете, им же жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - подчеркнул Лукашенко.
Президент также упомянул, что недавно Зеленский кричал: "Жыве Беларусь!". "Ну, жыве. Естественно, жыве. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все будут эти лозунги произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как на Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: "Не дай Бог", - сказал он.