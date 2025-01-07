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На побережье Евпатории обнаружили загрязненные мазутом участки песка

На побережье Евпатории обнаружили загрязненные мазутом участки песка - 07.01.2025, ПРАЙМ

На побережье Евпатории обнаружили загрязненные мазутом участки песка

В Евпатории на западе Крыма обнаружили участки песка на берегу, которые загрязнены мазутом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T19:23+0300

2025-01-07T19:23+0300

2025-01-07T19:23+0300

происшествия

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мазут

загрязнение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – ПРАЙМ. В Евпатории на западе Крыма обнаружили участки песка на берегу, которые загрязнены мазутом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Юрьев. Он отметил, что коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов. Юрьев сообщил, что выбросы носят единичный характер, но ситуация меняется в зависимости от силы ветра и волнения моря. По его словам, найдены и испачканные мазутом птицы, которых муниципальные службы отмывают и отправляют в парк львов "Тайган" на реабилитацию. Глава администрации Евпатории попросил жителей города при обнаружении птиц и выбросов мазута сообщать в ЕДДС по телефонам +7(36569)42050, +79788987909. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению пострадавших от мазута птиц.

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россия, крым, мазут, загрязнение