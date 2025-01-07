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Кишинев заявил об отсутствии дефицита энергоресурсов

Кишинев заявил об отсутствии дефицита энергоресурсов - 07.01.2025, ПРАЙМ

Кишинев заявил об отсутствии дефицита энергоресурсов

Никаких сбоев в подаче газа и тепла в Молдавии, а также в дефиците электроэнергии не отмечено, сообщили на сайте правительства. | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T13:36+0300

2025-01-07T13:36+0300

2025-01-07T13:36+0300

энергетика

молдавия

электроэнергия

газ

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КИШИНЕВ, 7 янв - ПРАЙМ. Никаких сбоев в подаче газа и тепла в Молдавии, а также в дефиците электроэнергии не отмечено, сообщили на сайте правительства. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье (левый берег Днестра). Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Как в газовой, так и в тепловой энергетике на 6 января 2025 года аварий и происшествий не зафиксировано. Потребление электроэнергии в Республике Молдова (правый берег Днестра – ред.) на 6 января 2025 года было полностью покрыто, дефицита электроэнергии не зафиксировано. По информации кризисной ячейки правительства, потребление будет полностью обеспечено на сегодня, 7 января, без необходимости обращения к аварийным договорам", - говорится в сообщении. Отмечается, что коммерческие мощности, доступные для импорта из Румынии через сеть ENTSO-E, были достаточны для покрытия прогнозируемого спроса. "Дополнительное выделение 400 МВт 7 января способствовало укреплению энергетической безопасности", - подчеркивается в сообщении. Российская компания "Газпром" ранее сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

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молдавия, электроэнергия, газ