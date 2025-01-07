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Правила изменили: кому придет налог на доход по вкладам в 2025 году - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Правила изменили: кому придет налог на доход по вкладам в 2025 году
Правила изменили: кому придет налог на доход по вкладам в 2025 году - 07.01.2025, ПРАЙМ
Правила изменили: кому придет налог на доход по вкладам в 2025 году
В 2025 году российским вкладчикам снова предстоит уплатить налог на проценты по банковским депозитам, но уже в условиях обновлённых правил и меняющейся ключевой | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T02:02+0300
2025-01-07T02:02+0300
налог
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банки
финансы
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МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. В 2025 году российским вкладчикам снова предстоит уплатить налог на проценты по банковским депозитам, но уже в условиях обновлённых правил и меняющейся ключевой ставки Центробанка. Эти изменения напрямую повлияют на сумму процентного дохода, которая не будет облагаться налогом, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Григориади, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина.Суть налогообложения вкладов такова: годовой процентный доход по всем вкладам суммируется. И если он превышает определённую пороговую сумму, то разница подлежит налогообложению.Как отмечает эксперт, изначально порог считался по формуле "1 миллион рублей × ключевая ставка ЦБ на 1 января". Однако правила изменили, и теперь учитывается максимальная ключевая ставка ЦБ за год. "В 2024 году это дало высокий порог (210 тысяч рублей), а значит — больше необлагаемой части дохода", - говорит адвокат.С 2025 года, если ваш годовой доход превысит 2,4 миллиона рублей, с превышения по вкладам придётся платить 15% вместо 13%.Эксперт напомнил, что вклады — не тот случай, когда вам нужно самостоятельно подавать декларацию, если нет других обстоятельств. Банки сами передают информацию о начисленных процентах в ФНС. Оплачивать налог нужно самостоятельно по уведомлению ФНС, которое приходит в личный кабинет. Срок уплаты — до 1 декабря следующего года.По словам эксперта, для длинных вкладов есть возможность применять накопленный неиспользованный лимит в последующие годы при долгосрочных депозитах.Что касается валютных вкладов, то они пересчитываются в рубли по курсу на дату получения процентов. Само изменение курса не превращает вклад в доход."Зная эти правила, вы сможете заранее оценить, превысите ли лимит необлагаемого дохода и насколько велик будет ваш налог. Так вы избежите неожиданностей при планировании своих финансов и своевременно подготовитесь к уплате", - разъяснил Григориади.
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налог, прогрессивная шкала ндфл, банки, финансы, фнс россии
НАЛОГ, прогрессивная шкала НДФЛ, Банки, Финансы, ФНС России
02:02 07.01.2025
 
Правила изменили: кому придет налог на доход по вкладам в 2025 году

Эксперт Григориади: необлагаемый налогом доход по вкладам вырастет в 2025 году

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. В 2025 году российским вкладчикам снова предстоит уплатить налог на проценты по банковским депозитам, но уже в условиях обновлённых правил и меняющейся ключевой ставки Центробанка. Эти изменения напрямую повлияют на сумму процентного дохода, которая не будет облагаться налогом, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Григориади, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина.
Суть налогообложения вкладов такова: годовой процентный доход по всем вкладам суммируется. И если он превышает определённую пороговую сумму, то разница подлежит налогообложению.
Как отмечает эксперт, изначально порог считался по формуле "1 миллион рублей × ключевая ставка ЦБ на 1 января". Однако правила изменили, и теперь учитывается максимальная ключевая ставка ЦБ за год. "В 2024 году это дало высокий порог (210 тысяч рублей), а значит — больше необлагаемой части дохода", - говорит адвокат.
С 2025 года, если ваш годовой доход превысит 2,4 миллиона рублей, с превышения по вкладам придётся платить 15% вместо 13%.
Эксперт напомнил, что вклады — не тот случай, когда вам нужно самостоятельно подавать декларацию, если нет других обстоятельств. Банки сами передают информацию о начисленных процентах в ФНС. Оплачивать налог нужно самостоятельно по уведомлению ФНС, которое приходит в личный кабинет. Срок уплаты — до 1 декабря следующего года.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2023
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По словам эксперта, для длинных вкладов есть возможность применять накопленный неиспользованный лимит в последующие годы при долгосрочных депозитах.
Что касается валютных вкладов, то они пересчитываются в рубли по курсу на дату получения процентов. Само изменение курса не превращает вклад в доход.
"Зная эти правила, вы сможете заранее оценить, превысите ли лимит необлагаемого дохода и насколько велик будет ваш налог. Так вы избежите неожиданностей при планировании своих финансов и своевременно подготовитесь к уплате", - разъяснил Григориади.
 
НАЛОГпрогрессивная шкала НДФЛБанкиФинансыФНС России
 
 
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