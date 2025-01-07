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США продлили разрешение для американских лиц на уплату налогов в России - 07.01.2025, ПРАЙМ
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США продлили разрешение для американских лиц на уплату налогов в России
США продлили разрешение для американских лиц на уплату налогов в России - 07.01.2025, ПРАЙМ
США продлили разрешение для американских лиц на уплату налогов в России
США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года, указано в... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T19:26+0300
2025-01-07T19:26+0300
сша
россия
уплата налогов
разрешение
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ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года, указано в лицензии американского Минфина. “Лицам из США, принадлежащим или контролируемым ими прямо или опосредованно организациям, разрешено платить налоги, сборы или импортные пошлины, приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения”, - говорится в документе. Как отмечается, разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024 о запрете на операции с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. Лицензия действует до начала дня 9 апреля 2025 года. К американским лицам Минфин США, согласно приведенному ведомством определению, относит не только собственных граждан, но и постоянно проживающих на американской территории иностранцев, организации, корпорации и партнерства, а также компании, созданные и действующие под юрисдикцией США.
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сша, россия, уплата налогов, разрешение
США, РОССИЯ, уплата налогов, разрешение
19:26 07.01.2025
 
США продлили разрешение для американских лиц на уплату налогов в России

США продлили разрешение для американских лиц уплачивать налоги и сборы в России

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года, указано в лицензии американского Минфина.
“Лицам из США, принадлежащим или контролируемым ими прямо или опосредованно организациям, разрешено платить налоги, сборы или импортные пошлины, приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения”, - говорится в документе.
Как отмечается, разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024 о запрете на операции с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ.
Лицензия действует до начала дня 9 апреля 2025 года.
К американским лицам Минфин США, согласно приведенному ведомством определению, относит не только собственных граждан, но и постоянно проживающих на американской территории иностранцев, организации, корпорации и партнерства, а также компании, созданные и действующие под юрисдикцией США.
 
СШАРОССИЯуплата налоговразрешение
 
 
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