https://1prime.ru/20250107/nalogi-854067765.html

США продлили разрешение для американских лиц на уплату налогов в России

США продлили разрешение для американских лиц на уплату налогов в России - 07.01.2025, ПРАЙМ

США продлили разрешение для американских лиц на уплату налогов в России

США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года, указано в... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T19:26+0300

2025-01-07T19:26+0300

2025-01-07T19:26+0300

сша

россия

уплата налогов

разрешение

https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_0:16:3076:1746_1920x0_80_0_0_580e027bc703455b83b5ffdf4f2194aa.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США продлили срок действия разрешения американским лицам на оплату налогов, сборов, импортных пошлин и иных платежей в России до 9 апреля 2025 года, указано в лицензии американского Минфина. “Лицам из США, принадлежащим или контролируемым ими прямо или опосредованно организациям, разрешено платить налоги, сборы или импортные пошлины, приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения”, - говорится в документе. Как отмечается, разрешение касается транзакций, которые запрещены исполнительным указом президента США номер 14024 о запрете на операции с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. Лицензия действует до начала дня 9 апреля 2025 года. К американским лицам Минфин США, согласно приведенному ведомством определению, относит не только собственных граждан, но и постоянно проживающих на американской территории иностранцев, организации, корпорации и партнерства, а также компании, созданные и действующие под юрисдикцией США.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, уплата налогов, разрешение