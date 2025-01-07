https://1prime.ru/20250107/parol-854061262.html

Эксперт рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники

Эксперт рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники - 07.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники

Безопасные пароли должны состоять из 12-16 неповторяющихся символов или комбинации слов, рассказал РИА Новости руководитель направления по развитию стратегии... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T10:12+0300

2025-01-07T10:12+0300

2025-01-07T10:12+0300

мошенничество

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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Безопасные пароли должны состоять из 12-16 неповторяющихся символов или комбинации слов, рассказал РИА Новости руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков. "Когда вы видите, что минимальная длина пароля должна быть от 8 символов, это не значит 8. Сейчас даже 8-значные пароли подбираются очень быстро. Рекомендация - 12-16 символов. Старайтесь не использовать повторяющиеся символы. Потратьте 10-20 минут и придумайте 10-12 действительно сложных паролей. Постарайтесь использовать комбинации слов, например, из разных ваших любимых цитат и введите их на латинице", - сказал он. Эксперт отметил важность внедрения двухфакторной аутентификации. Блезнеков также советует использовать менеджеры паролей. По его словам, такие программы надежны и помогают создавать сложные пароли. "Есть бесплатные менеджеры паролей, но с ними нужно быть осторожнее, необходимо проверить их репутацию на рынке. Есть менеджеры паролей встроенные от Google, Apple, Microsoft, а можно использовать и российский менеджер паролей от Лаборатории Касперского - Kaspersky Password Manager. Он платный, но поверьте, это удобно. Также в нем есть встроенный аутентификатор", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20241112/parol-852751158.html

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