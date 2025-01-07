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Эксперт рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники
Эксперт рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники - 07.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники
Безопасные пароли должны состоять из 12-16 неповторяющихся символов или комбинации слов, рассказал РИА Новости руководитель направления по развитию стратегии... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T10:12+0300
2025-01-07T10:12+0300
мошенничество
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Безопасные пароли должны состоять из 12-16 неповторяющихся символов или комбинации слов, рассказал РИА Новости руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков. "Когда вы видите, что минимальная длина пароля должна быть от 8 символов, это не значит 8. Сейчас даже 8-значные пароли подбираются очень быстро. Рекомендация - 12-16 символов. Старайтесь не использовать повторяющиеся символы. Потратьте 10-20 минут и придумайте 10-12 действительно сложных паролей. Постарайтесь использовать комбинации слов, например, из разных ваших любимых цитат и введите их на латинице", - сказал он. Эксперт отметил важность внедрения двухфакторной аутентификации. Блезнеков также советует использовать менеджеры паролей. По его словам, такие программы надежны и помогают создавать сложные пароли. "Есть бесплатные менеджеры паролей, но с ними нужно быть осторожнее, необходимо проверить их репутацию на рынке. Есть менеджеры паролей встроенные от Google, Apple, Microsoft, а можно использовать и российский менеджер паролей от Лаборатории Касперского - Kaspersky Password Manager. Он платный, но поверьте, это удобно. Также в нем есть встроенный аутентификатор", - заключил эксперт.
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Мошенничество
10:12 07.01.2025
 
Эксперт рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники

Эксперт Блезнеков: безопасные пароли должны состоять из 12-16 неповторяющихся символов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Безопасные пароли должны состоять из 12-16 неповторяющихся символов или комбинации слов, рассказал РИА Новости руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков.
"Когда вы видите, что минимальная длина пароля должна быть от 8 символов, это не значит 8. Сейчас даже 8-значные пароли подбираются очень быстро. Рекомендация - 12-16 символов. Старайтесь не использовать повторяющиеся символы. Потратьте 10-20 минут и придумайте 10-12 действительно сложных паролей. Постарайтесь использовать комбинации слов, например, из разных ваших любимых цитат и введите их на латинице", - сказал он.
Эксперт отметил важность внедрения двухфакторной аутентификации.
ВК - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
Эксперт научил, как создать надежный пароль и не стать жертвой мошенников
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Блезнеков также советует использовать менеджеры паролей. По его словам, такие программы надежны и помогают создавать сложные пароли.
"Есть бесплатные менеджеры паролей, но с ними нужно быть осторожнее, необходимо проверить их репутацию на рынке. Есть менеджеры паролей встроенные от Google, Apple, Microsoft, а можно использовать и российский менеджер паролей от Лаборатории Касперского - Kaspersky Password Manager. Он платный, но поверьте, это удобно. Также в нем есть встроенный аутентификатор", - заключил эксперт.
 
Мошенничество
 
 
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