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Трамп рассказал о сроках переговоров с Путиным
Трамп рассказал о сроках переговоров с Путиным - 07.01.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о сроках переговоров с Путиным
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к переговорам, но считает такие... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T20:44+0300
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политика
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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом. "Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации – ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине - ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту", – заявил он, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Трамп также сообщил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом РФ.
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Политика, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры
Трамп рассказал о сроках переговоров с Путиным
Трамп считает переговоры с Путиным до возвращения в Белый дом неприемлемыми
ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.
"Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации – ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине - ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту", – заявил он, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Трамп также сообщил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом РФ.
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