https://1prime.ru/20250107/peregovory-854069550.html

Трамп рассказал о сроках переговоров с Путиным

Трамп рассказал о сроках переговоров с Путиным - 07.01.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал о сроках переговоров с Путиным

Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к переговорам, но считает такие... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T20:44+0300

2025-01-07T20:44+0300

2025-01-07T20:44+0300

политика

сша

владимир путин

дональд трамп

переговоры

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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил, что в курсе готовности президента России Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом. "Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации – ред.), что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине - ред.) погибают люди. Очень много молодых людей, солдат. Земля там очень ровная, и сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту", – заявил он, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Трамп также сообщил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом РФ.

https://1prime.ru/20250107/grenlandiya-854069386.html

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сша, владимир путин, дональд трамп, переговоры