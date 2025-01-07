https://1prime.ru/20250107/podderzhka-854067217.html

"Вы герой". На Западе дали неожиданную оценку поддержке режима Зеленского

"Вы герой". На Западе дали неожиданную оценку поддержке режима Зеленского - 07.01.2025, ПРАЙМ

"Вы герой". На Западе дали неожиданную оценку поддержке режима Зеленского

Западный политический истеблишмент перестал здраво оценивать свои действия и считает героями совсем не тех, кого нужно на самом деле, написал в соцсети X... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T21:30+0300

2025-01-07T21:30+0300

2025-01-07T21:30+0300

политика

украина

владимир зеленский

запад

поддержка украины

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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Западный политический истеблишмент перестал здраво оценивать свои действия и считает героями совсем не тех, кого нужно на самом деле, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."Если вы говорите о массовой иммиграции, вы расист. Если вы говорите о распространении идей ЛГБТ*, вы ханжа. Если вы говорите о планах глобалистов, вы сторонник теории заговора. Но если вы посылаете сотни миллиардов долларов коррумпированному диктатору на ненужную войну — вы герой", — отметил он.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский украл денег больше, чем все предыдущие украинские президентов. По его данным, офис Зеленского каждый месяц получает десятки миллионов долларов с каждой государственной структуры на Украине.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://1prime.ru/20250106/zelenskiy-854054654.html

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украина, владимир зеленский, запад, поддержка украины