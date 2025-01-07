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"Вы герой". На Западе дали неожиданную оценку поддержке режима Зеленского - 07.01.2025, ПРАЙМ
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"Вы герой". На Западе дали неожиданную оценку поддержке режима Зеленского
"Вы герой". На Западе дали неожиданную оценку поддержке режима Зеленского - 07.01.2025, ПРАЙМ
"Вы герой". На Западе дали неожиданную оценку поддержке режима Зеленского
Западный политический истеблишмент перестал здраво оценивать свои действия и считает героями совсем не тех, кого нужно на самом деле, написал в соцсети X... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T21:30+0300
2025-01-07T21:30+0300
политика
украина
владимир зеленский
запад
поддержка украины
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Западный политический истеблишмент перестал здраво оценивать свои действия и считает героями совсем не тех, кого нужно на самом деле, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."Если вы говорите о массовой иммиграции, вы расист. Если вы говорите о распространении идей ЛГБТ*, вы ханжа. Если вы говорите о планах глобалистов, вы сторонник теории заговора. Но если вы посылаете сотни миллиардов долларов коррумпированному диктатору на ненужную войну — вы герой", — отметил он.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский украл денег больше, чем все предыдущие украинские президентов. По его данным, офис Зеленского каждый месяц получает десятки миллионов долларов с каждой государственной структуры на Украине.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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украина
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украина, владимир зеленский, запад, поддержка украины
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, поддержка Украины
21:30 07.01.2025
 
"Вы герой". На Западе дали неожиданную оценку поддержке режима Зеленского

Журналист Боуз: на Западе лицемерно считают героями тех, кто финансирует Киев

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Западный политический истеблишмент перестал здраво оценивать свои действия и считает героями совсем не тех, кого нужно на самом деле, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
"Если вы говорите о массовой иммиграции, вы расист. Если вы говорите о распространении идей ЛГБТ*, вы ханжа. Если вы говорите о планах глобалистов, вы сторонник теории заговора. Но если вы посылаете сотни миллиардов долларов коррумпированному диктатору на ненужную войну — вы герой", — отметил он.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский украл денег больше, чем все предыдущие украинские президентов. По его данным, офис Зеленского каждый месяц получает десятки миллионов долларов с каждой государственной структуры на Украине.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
В Раде рассказали, на сколько обогатились Зеленский и его окружение
Вчера, 16:56
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДподдержка Украины
 
 
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