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Объем туристических услуг в Дагестане превысил показатель 2023 года - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Объем туристических услуг в Дагестане превысил показатель 2023 года
Объем туристических услуг в Дагестане превысил показатель 2023 года - 07.01.2025, ПРАЙМ
Объем туристических услуг в Дагестане превысил показатель 2023 года
Объем туристических услуг в Дагестане в 2024 году превысил 20,2 миллиарда рублей, превысив показатель предыдущего года на более чем 2,6 миллиарда рублей,... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T20:11+0300
2025-01-07T20:11+0300
экономика
россия
дагестан
туризм
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МАХАЧКАЛА, 7 янв - ПРАЙМ. Объем туристических услуг в Дагестане в 2024 году превысил 20,2 миллиарда рублей, превысив показатель предыдущего года на более чем 2,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе регионального минтуризма. "В 2024 году объем туристических услуг в Республике Дагестан по данным Дагстата достиг 20,272 миллиарда рублей, превысив показатели 2023 года на 2,647 миллиарда рублей", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что стремительный рост турпотока стал важным драйвером развития региональной экономики, способствуя созданию новых рабочих мест и укреплению малого и среднего бизнеса в сфере туризма и гостеприимства.
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россия, дагестан, туризм
Экономика, РОССИЯ, Дагестан, Туризм
20:11 07.01.2025
 
Объем туристических услуг в Дагестане превысил показатель 2023 года

Объем туристических услуг в Дагестане в 2024 году превысил 20 миллиардов рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода России. Дербент
Города России. Дербент - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МАХАЧКАЛА, 7 янв - ПРАЙМ. Объем туристических услуг в Дагестане в 2024 году превысил 20,2 миллиарда рублей, превысив показатель предыдущего года на более чем 2,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе регионального минтуризма.
"В 2024 году объем туристических услуг в Республике Дагестан по данным Дагстата достиг 20,272 миллиарда рублей, превысив показатели 2023 года на 2,647 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что стремительный рост турпотока стал важным драйвером развития региональной экономики, способствуя созданию новых рабочих мест и укреплению малого и среднего бизнеса в сфере туризма и гостеприимства.
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