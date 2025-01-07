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Объем туристических услуг в Дагестане превысил показатель 2023 года

Объем туристических услуг в Дагестане превысил показатель 2023 года - 07.01.2025, ПРАЙМ

Объем туристических услуг в Дагестане превысил показатель 2023 года

Объем туристических услуг в Дагестане в 2024 году превысил 20,2 миллиарда рублей, превысив показатель предыдущего года на более чем 2,6 миллиарда рублей,... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T20:11+0300

2025-01-07T20:11+0300

2025-01-07T20:11+0300

экономика

россия

дагестан

туризм

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МАХАЧКАЛА, 7 янв - ПРАЙМ. Объем туристических услуг в Дагестане в 2024 году превысил 20,2 миллиарда рублей, превысив показатель предыдущего года на более чем 2,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе регионального минтуризма. "В 2024 году объем туристических услуг в Республике Дагестан по данным Дагстата достиг 20,272 миллиарда рублей, превысив показатели 2023 года на 2,647 миллиарда рублей", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что стремительный рост турпотока стал важным драйвером развития региональной экономики, способствуя созданию новых рабочих мест и укреплению малого и среднего бизнеса в сфере туризма и гостеприимства.

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дагестан

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россия, дагестан, туризм