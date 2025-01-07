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Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине
Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине - 07.01.2025, ПРАЙМ
Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине
Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине, если та захочет, заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T12:02+0300
2025-01-07T12:03+0300
энергетика
польша
украина
электроэнергия
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ВАРШАВА, 7 янв - ПРАЙМ. Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине, если та захочет, заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире Польского телевидения. "Польша сможет увеличить продажи электроэнергии для Украины, но при условии, что Украина выразит такое желание", - заявила министр. Она добавила, что польский оператор готов к увеличению объема подачи электроэнергии на Украину. "Наш оператор готов, вопрос только в том, захочет ли Украина этим воспользоваться", - сказала министр. Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источник в Варшаве, что Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину в случае остановки энергопоставок Киеву из Словакии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.
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польша, украина, электроэнергия
Энергетика, ПОЛЬША, УКРАИНА, электроэнергия
12:02 07.01.2025 (обновлено: 12:03 07.01.2025)
 
Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине

Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине, если та захочет

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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ВАРШАВА, 7 янв - ПРАЙМ. Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине, если та захочет, заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире Польского телевидения.
"Польша сможет увеличить продажи электроэнергии для Украины, но при условии, что Украина выразит такое желание", - заявила министр.
Она добавила, что польский оператор готов к увеличению объема подачи электроэнергии на Украину.
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
Польша будет поставлять Украине электроэнергию
31 июля 2024, 17:08
"Наш оператор готов, вопрос только в том, захочет ли Украина этим воспользоваться", - сказала министр.
Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источник в Варшаве, что Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину в случае остановки энергопоставок Киеву из Словакии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.
 
ЭнергетикаПОЛЬШАУКРАИНАэлектроэнергия
 
 
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