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Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине

Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине - 07.01.2025, ПРАЙМ

Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине

Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине, если та захочет, заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T12:02+0300

2025-01-07T12:02+0300

2025-01-07T12:03+0300

энергетика

польша

украина

электроэнергия

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ВАРШАВА, 7 янв - ПРАЙМ. Польша готова увеличить продажу электроэнергии Украине, если та захочет, заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире Польского телевидения. "Польша сможет увеличить продажи электроэнергии для Украины, но при условии, что Украина выразит такое желание", - заявила министр. Она добавила, что польский оператор готов к увеличению объема подачи электроэнергии на Украину. "Наш оператор готов, вопрос только в том, захочет ли Украина этим воспользоваться", - сказала министр. Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источник в Варшаве, что Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину в случае остановки энергопоставок Киеву из Словакии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.

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польша, украина, электроэнергия