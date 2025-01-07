https://1prime.ru/20250107/pomosch-854063123.html

Исландия передала Украине 30 миллионов долларов помощи

Исландия передала Украине 30 миллионов долларов помощи - 07.01.2025, ПРАЙМ

Исландия передала Украине 30 миллионов долларов помощи

Рейкьявик передал Киеву 30 миллионов долларов помощи для оборонных нужд, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T14:27+0300

2025-01-07T14:27+0300

2025-01-07T14:27+0300

исландия

украина

поддержка украины

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МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Рейкьявик передал Киеву 30 миллионов долларов помощи для оборонных нужд, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир. "Объем помощи, которая была предоставлена (Исландией – ред.) украинской стороне именно для оборонных нужд на сегодняшний день составляет 30 миллионов долларов", - сказал Сибига на видео, опубликованном в социальной сети Facebook* МИД Украины. Он также отметил, что с главой МИД Исландии обсудил возможность наращивания военного производства, однако деталей не привел. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20250106/grivna-854055372.html

исландия

украина

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исландия, украина, поддержка украины