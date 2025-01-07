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Назван город с самыми худшими пробками в мире
Назван город с самыми худшими пробками в мире - 07.01.2025, ПРАЙМ
Назван город с самыми худшими пробками в мире
Стамбул стал лидером рейтинга городов мира с худшими пробками, в среднем житель города теряет в пробках 105 часов в год, следует из анализа компании Inrix. | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T22:14+0300
2025-01-07T22:14+0300
2025-01-07T22:16+0300
города
мир
автомобильные пробки
автомобильное движение
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СТАМБУЛ, 7 янв - ПРАЙМ. Стамбул стал лидером рейтинга городов мира с худшими пробками, в среднем житель города теряет в пробках 105 часов в год, следует из анализа компании Inrix. Крупнейший город Турции с населением свыше 20 миллионов человек обошел в рейтинге Нью-Йорк, Чикаго, Мехико, Лондон и другие мегаполисы. Исследование проводилось в отношении более 900 городов в 37 странах мира. По данным аналитиков, ситуация с пробками в Стамбуде за год стала хуже на 15%. Годом ранее рейтинга возглавлял Чикаго. При этом согласно данным того же рейтинга за 2018 год, водители в Стамбуле проводили в пробках 157 часов, а годом ранее всего 59.
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города, мир, автомобильные пробки, автомобильное движение
города, МИР, автомобильные пробки, автомобильное движение
Назван город с самыми худшими пробками в мире
Inrix: Стамбул возглавил мировой рейтинг городов с худшими пробками
СТАМБУЛ, 7 янв - ПРАЙМ. Стамбул стал лидером рейтинга городов мира с худшими пробками, в среднем житель города теряет в пробках 105 часов в год, следует из анализа компании Inrix.
Крупнейший город Турции с населением свыше 20 миллионов человек обошел в рейтинге Нью-Йорк, Чикаго, Мехико, Лондон и другие мегаполисы. Исследование проводилось в отношении более 900 городов в 37 странах мира.
По данным аналитиков, ситуация с пробками в Стамбуде за год стала хуже на 15%. Годом ранее рейтинга возглавлял Чикаго.
При этом согласно данным того же рейтинга за 2018 год, водители в Стамбуле проводили в пробках 157 часов, а годом ранее всего 59.