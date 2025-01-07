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Путин поздравил православных христиан с Рождеством - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Путин поздравил православных христиан с Рождеством
Путин поздравил православных христиан с Рождеством - 07.01.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил православных христиан с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан, которые празднуют Рождество Христово, поздравительное обращение... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T08:51+0300
2025-01-07T08:51+0300
рождество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан, которые празднуют Рождество Христово, поздравительное обращение опубликовано на сайте Кремля. "Православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки", - отметил глава государства."В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - добавил президент.Путин в ночь на 7 января посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. После этого он приехал в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.
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рождество, владимир путин, россия
Рождество, Владимир Путин, РОССИЯ
08:51 07.01.2025
 
Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкНовогоднее обращение президента РФ В. Путина. Архивное фото
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан, которые празднуют Рождество Христово, поздравительное обращение опубликовано на сайте Кремля.
"Православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки", - отметил глава государства.
"В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - добавил президент.
Путин в ночь на 7 января посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. После этого он приехал в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.
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