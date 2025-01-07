https://1prime.ru/20250107/rozhdestvo-854060814.html

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Путин поздравил православных христиан с Рождеством - 07.01.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан, которые празднуют Рождество Христово, поздравительное обращение... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T08:51+0300

2025-01-07T08:51+0300

2025-01-07T08:51+0300

рождество

владимир путин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853986579_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_30a8a2397f561aaac61e5ec8e0fdadb4.jpg

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан, которые празднуют Рождество Христово, поздравительное обращение опубликовано на сайте Кремля. "Православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки", - отметил глава государства."В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - добавил президент.Путин в ночь на 7 января посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. После этого он приехал в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.

https://1prime.ru/20250106/rozhdestvo-854053758.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рождество, владимир путин, россия