https://1prime.ru/20250107/sevastopol-854069118.html
На побережье Севастополя обнаружили новые загрязненные мазутом участки
На побережье Севастополя обнаружили новые загрязненные мазутом участки - 07.01.2025, ПРАЙМ
На побережье Севастополя обнаружили новые загрязненные мазутом участки
В Севастополе нашли новые участки побережья, которые загрязнены мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T20:32+0300
2025-01-07T20:32+0300
2025-01-07T20:32+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – ПРАЙМ. В Севастополе нашли новые участки побережья, которые загрязнены мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, 7 декабря были обнаружены новые пятна мазута на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте в районе 35-й береговой батареи. Спасательная служба ликвидирует эти загрязнения своими силами, помощь волонтеров здесь пока не требуется, добавил он. Спасатели и волонтеры в понедельник расчищали от мазута пляжи Северной стороны Севастополя, мониторинг всего побережья продолжается. За 7 января с севастопольских пляжей вывезли 14,5 тонн загрязненного мазутом грунта. Всего с начала работ собрали и вывезли для дальнейшей утилизации 126,3 тонны, сообщил губернатор. В государственной ветеринарной лечебнице проходят реабилитацию 82 птицы, пострадавшие от нефтепродуктов, ими занимаются специалисты. Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки, желающие могут записаться по телефону 112, сообщил Развожаев. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению пострадавших от мазута птиц.
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Происшествия, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, МАЗУТ, загрязнение
На побережье Севастополя обнаружили новые загрязненные мазутом участки
Развожаев: на побережье Севастополя нашли новые загрязненные мазутом участки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – ПРАЙМ. В Севастополе нашли новые участки побережья, которые загрязнены мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, 7 декабря были обнаружены новые пятна мазута на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте в районе 35-й береговой батареи. Спасательная служба ликвидирует эти загрязнения своими силами, помощь волонтеров здесь пока не требуется, добавил он.
Спасатели и волонтеры в понедельник расчищали от мазута пляжи Северной стороны Севастополя, мониторинг всего побережья продолжается. За 7 января с севастопольских пляжей вывезли 14,5 тонн загрязненного мазутом грунта. Всего с начала работ собрали и вывезли для дальнейшей утилизации 126,3 тонны, сообщил губернатор.
В государственной ветеринарной лечебнице проходят реабилитацию 82 птицы, пострадавшие от нефтепродуктов, ими занимаются специалисты. Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки, желающие могут записаться по телефону 112, сообщил Развожаев.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению пострадавших от мазута птиц.
На побережье Евпатории обнаружили загрязненные мазутом участки песка