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Еще одна финская компания потребовала наложить арест на танкер Eagle S

Еще одна финская компания потребовала наложить арест на танкер Eagle S - 07.01.2025, ПРАЙМ

Еще одна финская компания потребовала наложить арест на танкер Eagle S

Финская компания Cinia Oy сообщила, что подала заявление в суд Хельсинки с требованием наложить арест на танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей в... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T16:18+0300

2025-01-07T16:18+0300

2025-01-07T16:18+0300

энергетика

финляндия

танкер

нефть

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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Финская компания Cinia Oy сообщила, что подала заявление в суд Хельсинки с требованием наложить арест на танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей в Балтийском море. Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь судна перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи, включая C-Lion1 между Финляндией и Германией, оператором которого является компания Cinia. Ранее финская электросетевая компания Fingrid (оператор EstLink 2) обратилась в суд с аналогичным требованием. "Компания Cinia требует наложить арест на судно Eagle S, которое было связано с повреждением кабеля в Финском заливе, для обеспечения своих требований по компенсации. Cinia подала заявление в Окружной суд Хельсинки", - говорится в сообщении кампании. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.

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финляндия, танкер, нефть