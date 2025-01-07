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Число погибших в результате землетрясения в Тибете достигло 95

Число погибших в результате землетрясения в Тибете достигло 95 - 07.01.2025, ПРАЙМ

Число погибших в результате землетрясения в Тибете достигло 95

Количество погибших при землетрясении магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР увеличилось до 95 человек, 130 получили травмы различной... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T11:41+0300

2025-01-07T11:41+0300

2025-01-07T11:42+0300

происшествия

китай

землетрясение

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ПЕКИН, 7 янв – ПРАЙМ. Количество погибших при землетрясении магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР увеличилось до 95 человек, 130 получили травмы различной степени тяжести, передает Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 53 погибших и 62 пострадавших. "По состоянию на 15.00 (10.00 мск) землетрясение в уезде Тингри привело к гибели 95 человек, 130 человек получили травмы", - говорится в сообщении со ссылкой на данные местных властей.Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три поселка и 27 деревень, где живут около 6,9 тысячи человек. После землетрясения было зафиксировано 49 афтершоков.

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китай

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китай, землетрясение