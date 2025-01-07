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Число погибших при землетрясении в Тибете увеличилось до 126 человек - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Число погибших при землетрясении в Тибете увеличилось до 126 человек
Число погибших при землетрясении в Тибете увеличилось до 126 человек - 07.01.2025, ПРАЙМ
Число погибших при землетрясении в Тибете увеличилось до 126 человек
Количество погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая увеличилось до 126 человек, 188 пострадали. Об этом сообщило агентство... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T17:39+0300
2025-01-07T17:39+0300
происшествия
китай
землетрясение
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МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Количество погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая увеличилось до 126 человек, 188 пострадали. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о 95 погибших и 130 пострадавших. "Погибли 126 человек и 188 получили ранения", - говорится в публикации. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены три поселка и 27 деревень. В них проживают примерно 6,9 тысячи человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
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китай, землетрясение
Происшествия, КИТАЙ, землетрясение
17:39 07.01.2025
 
Число погибших при землетрясении в Тибете увеличилось до 126 человек

Синьхуа: в результате землетрясения в Тибете погибли 126 человек, 188 пострадали

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкТибет
Тибет - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Анна Раткогло
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МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Количество погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая увеличилось до 126 человек, 188 пострадали. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о 95 погибших и 130 пострадавших.
"Погибли 126 человек и 188 получили ранения", - говорится в публикации.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены три поселка и 27 деревень. В них проживают примерно 6,9 тысячи человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
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ПроисшествияКИТАЙземлетрясение
 
 
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