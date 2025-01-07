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Число погибших при землетрясении в Тибете увеличилось до 126 человек

Число погибших при землетрясении в Тибете увеличилось до 126 человек - 07.01.2025, ПРАЙМ

Число погибших при землетрясении в Тибете увеличилось до 126 человек

Количество погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая увеличилось до 126 человек, 188 пострадали. Об этом сообщило агентство... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T17:39+0300

2025-01-07T17:39+0300

2025-01-07T17:39+0300

происшествия

китай

землетрясение

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МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Количество погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая увеличилось до 126 человек, 188 пострадали. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о 95 погибших и 130 пострадавших. "Погибли 126 человек и 188 получили ранения", - говорится в публикации. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены три поселка и 27 деревень. В них проживают примерно 6,9 тысячи человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.

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китай

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китай, землетрясение