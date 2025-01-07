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Трамп намерен ввести высокие пошлины на импорт из Канады и Мексики

Трамп намерен ввести высокие пошлины на импорт из Канады и Мексики - 07.01.2025, ПРАЙМ

Трамп намерен ввести высокие пошлины на импорт из Канады и Мексики

Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "очень серьёзные тарифы" на импорт из Мексики и Канады. Свое желание он обосновал | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T20:06+0300

2025-01-07T20:06+0300

2025-01-07T20:06+0300

политика

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пошлины

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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "очень серьёзные тарифы" на импорт из Мексики и Канады. Свое желание он обосновал рекордным ростом объема наркотиков, поступающих через их территорию в США. По его словам, наркотики, которые проходят через территории этих стран, достигли рекордных масштабов. "Мы компенсируем это путем введения значительных тарифов", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Ранее он неоднократно поднимал вопрос борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также заявлял о необходимости ужесточения условий торговли с соседними государствами.

https://1prime.ru/20250106/kanada-854058516.html

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сша, канада, мексика, дональд трамп, пошлины