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Трамп намерен ввести высокие пошлины на импорт из Канады и Мексики - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп намерен ввести высокие пошлины на импорт из Канады и Мексики
Трамп намерен ввести высокие пошлины на импорт из Канады и Мексики - 07.01.2025, ПРАЙМ
Трамп намерен ввести высокие пошлины на импорт из Канады и Мексики
Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "очень серьёзные тарифы" на импорт из Мексики и Канады. Свое желание он обосновал | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T20:06+0300
2025-01-07T20:06+0300
политика
сша
канада
мексика
дональд трамп
пошлины
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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "очень серьёзные тарифы" на импорт из Мексики и Канады. Свое желание он обосновал рекордным ростом объема наркотиков, поступающих через их территорию в США. По его словам, наркотики, которые проходят через территории этих стран, достигли рекордных масштабов. "Мы компенсируем это путем введения значительных тарифов", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Ранее он неоднократно поднимал вопрос борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также заявлял о необходимости ужесточения условий торговли с соседними государствами.
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сша, канада, мексика, дональд трамп, пошлины
Политика, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп, пошлины
20:06 07.01.2025
 
Трамп намерен ввести высокие пошлины на импорт из Канады и Мексики

Трамп заявил о намерении ввести высокие пошлины на импорт из Канады и Мексики

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Победивший в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "очень серьёзные тарифы" на импорт из Мексики и Канады. Свое желание он обосновал рекордным ростом объема наркотиков, поступающих через их территорию в США.
По его словам, наркотики, которые проходят через территории этих стран, достигли рекордных масштабов.
"Мы компенсируем это путем введения значительных тарифов", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Ранее он неоднократно поднимал вопрос борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также заявлял о необходимости ужесточения условий торговли с соседними государствами.
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