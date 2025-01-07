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Эксперт назвал причины остановки транзита газа через Украину - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал причины остановки транзита газа через Украину
Эксперт назвал причины остановки транзита газа через Украину - 07.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал причины остановки транзита газа через Украину
В остановке транзита российского газа через Украину нет никакого экономического смысла, его причина исключительно политическая, мяч в переговорах – точнее, в их | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T14:34+0300
2025-01-07T14:34+0300
украина
россия
транзит газа через украину
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. В остановке транзита российского газа через Украину нет никакого экономического смысла, его причина исключительно политическая, мяч в переговорах – точнее, в их отсутствии, – находится на стороне Киева, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "В прекращении транзита нет никакого экономического смысла ни для одной из сторон. Его причина – исключительно политическая, и мяч в переговорах (точнее – в их отсутствии) давно находится на стороне Украины", – отметил Белогорьев. Если позиция Киева останется последовательной, то транзит не возобновится и в периоды пикового зимнего спроса, добавил он. "Поэтому я бы не рассчитывал на какие-то кратковременные договоренности, хотя полностью исключить их нельзя. Повторюсь, это вопрос не экономической целесообразности, а исключительно политических договороспособности сторон", – подчеркнул эксперт. Условия бронирования мощностей "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) регулируются Кодексом газотранспортной системы Украины, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2493. Эти условия в целом соответствуют законодательству ЕС, а сама газотранспортная система Украины организована по европейскому образцу, продолжил Белогорьев. Если Украина будет соблюдать нормы собственного кодекса, то никаких дополнительных гарантий с ее стороны не потребуется, уточнил он. "Кто именно будет бронировать мощности ОГТСУ – вопрос, на мой взгляд, вторичный. Этим лицом может стать любая произвольно выбранная компания – резидент ЕС, если ее посредничество устроит продавца и покупателей газа", – добавил он. Основной вопрос – чей газ формально будет пересекать российско-украинскую границу. На этот счет есть самые разные варианты, но все они упираются в наличие согласия со стороны России и европейских компаний-получателей газа, заключил эксперт. "Газпром" в ушедшем году поставил по украинскому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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украина, россия, транзит газа через украину
УКРАИНА, РОССИЯ, транзит газа через Украину
14:34 07.01.2025
 
Эксперт назвал причины остановки транзита газа через Украину

Белогорьев: транзит газа через Украину остановили только по политической причине

© Фото : ПАО «Газпром»Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. В остановке транзита российского газа через Украину нет никакого экономического смысла, его причина исключительно политическая, мяч в переговорах – точнее, в их отсутствии, – находится на стороне Киева, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
"В прекращении транзита нет никакого экономического смысла ни для одной из сторон. Его причина – исключительно политическая, и мяч в переговорах (точнее – в их отсутствии) давно находится на стороне Украины", – отметил Белогорьев. Если позиция Киева останется последовательной, то транзит не возобновится и в периоды пикового зимнего спроса, добавил он.
"Поэтому я бы не рассчитывал на какие-то кратковременные договоренности, хотя полностью исключить их нельзя. Повторюсь, это вопрос не экономической целесообразности, а исключительно политических договороспособности сторон", – подчеркнул эксперт.
Условия бронирования мощностей "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) регулируются Кодексом газотранспортной системы Украины, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2493. Эти условия в целом соответствуют законодательству ЕС, а сама газотранспортная система Украины организована по европейскому образцу, продолжил Белогорьев. Если Украина будет соблюдать нормы собственного кодекса, то никаких дополнительных гарантий с ее стороны не потребуется, уточнил он.
"Кто именно будет бронировать мощности ОГТСУ – вопрос, на мой взгляд, вторичный. Этим лицом может стать любая произвольно выбранная компания – резидент ЕС, если ее посредничество устроит продавца и покупателей газа", – добавил он. Основной вопрос – чей газ формально будет пересекать российско-украинскую границу. На этот счет есть самые разные варианты, но все они упираются в наличие согласия со стороны России и европейских компаний-получателей газа, заключил эксперт.
"Газпром" в ушедшем году поставил по украинскому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Газовая горелка
Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину
1 января, 10:26
 
УКРАИНАРОССИЯтранзит газа через Украину
 
 
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