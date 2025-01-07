https://1prime.ru/20250107/tranzit-854064737.html

Стало известно, сколько денег потеряет Европа от остановки транзита газа

Стало известно, сколько денег потеряет Европа от остановки транзита газа - 07.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, сколько денег потеряет Европа от остановки транзита газа

Решение Киева прекратить транзит российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим по территории Украины, обойдется Европе в сумму до 100... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T15:50+0300

2025-01-07T15:50+0300

2025-01-07T15:50+0300

экономика

ес

европа

украина

газ

россия

транзит газа через украину

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/05/841350502_0:68:3273:1909_1920x0_80_0_0_6d6c5e431d343e1afb651b4fc48ba305.jpg

АФИНЫ, 7 янв - ПРАЙМ. Решение Киева прекратить транзит российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим по территории Украины, обойдется Европе в сумму до 100 миллиардов евро, при этом цена на газ может "взлететь" до 70 евро за мегаватт-час, рассказал гендиректор международной металлургической и энергетической компании, базирующейся в Греции, Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос газете "Катимерини". "Мы лишаемся 5 % импорта на рынке, который находится в состоянии ужаса. Это не просто. Мы видели, как цены на (голландской бирже газа - ред.) TTF выросли с 30 евро в предыдущие месяцы до 50 евро за мегаватт-час. Эта разница в 20 евро касается не только импорта через Украину, но и 100% импорта, поскольку большинство контрактов на поставку связаны с ценой на TTF. Двадцать евро роста цены на 500 миллиардов кубометров газа, импортируемого Европой, означает бремя в 100 миллиардов евро", - заявил Митилинеос. По его словам, даже если предположить, что 30% поставок приходится на традиционные контракты, привязанные к цене на нефть, это приведет к нагрузке в 70 миллиардов евро. Митилинеос выразил обеспокоенность по поводу роста цен на природный газ даже до 70 евро/мегаватт-час в случае более суровой зимы. Он раскритиковал позицию ЕС. Как отметил бизнесмен, Еврокомиссия отказалась вмешаться в ситуацию, несмотря на то, что государства, непосредственно пострадавшие от прекращения транзита российского газа через Украину, просили вмешательства. Компания Metlen Energy & Metals, базирующаяся в Греции, является одним из крупных импортеров российского газа в Греции. Митилинеос является также президентом Европейской ассоциации цветных металлов Eurometaux. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Это привело к росту биржевых цен на газ в Европе. Если в первом квартале 2024 года они составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, то в четвертом квартале они выросли почти до 480 долларов, а сейчас находятся на уровне 500 долларов.

https://1prime.ru/20250107/gaz-854063852.html

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, европа, украина, газ, россия, транзит газа через украину