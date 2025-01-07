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Трюдо ответил на предложение Трампа о включении Канады в состав США - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Трюдо ответил на предложение Трампа о включении Канады в состав США
Трюдо ответил на предложение Трампа о включении Канады в состав США - 07.01.2025, ПРАЙМ
Трюдо ответил на предложение Трампа о включении Канады в состав США
Канадский премьер Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США. По его словам, это абсолютно исключено. | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T22:52+0300
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политика
сша
канада
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Канадский премьер Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США. По его словам, это абсолютно исключено. "Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов", – написал он в своем аккаунте в соцсети X. При этом Трюдо отметил, что работники и сообщества обеих государств выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности. Его заявление прозвучало на фоне недавних предложений победившего в президентской гонке в США Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го американского штата.
https://1prime.ru/20250107/grenlandiya-854069386.html
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сша, канада, джастин трюдо, дональд трамп
Политика, США, КАНАДА, Джастин Трюдо, Дональд Трамп
22:52 07.01.2025
 
Трюдо ответил на предложение Трампа о включении Канады в состав США

Трюдо о предложении Трампа по Канаде: черта с два страна станет частью США

© Фото : The Presidential Office of UkraineПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Канадский премьер Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США. По его словам, это абсолютно исключено.
"Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов", – написал он в своем аккаунте в соцсети X.
При этом Трюдо отметил, что работники и сообщества обеих государств выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности.
Его заявление прозвучало на фоне недавних предложений победившего в президентской гонке в США Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го американского штата.
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Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США
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ПолитикаСШАКАНАДАДжастин ТрюдоДональд Трамп
 
 
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