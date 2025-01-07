https://1prime.ru/20250107/tryudo-854071012.html

Трюдо ответил на предложение Трампа о включении Канады в состав США

Трюдо ответил на предложение Трампа о включении Канады в состав США - 07.01.2025, ПРАЙМ

Трюдо ответил на предложение Трампа о включении Канады в состав США

Канадский премьер Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США. По его словам, это абсолютно исключено. | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T22:52+0300

2025-01-07T22:52+0300

2025-01-07T22:52+0300

политика

сша

канада

джастин трюдо

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/27/841842762_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_905618853c07a3ff614d8e2ce5e1de1d.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Канадский премьер Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США. По его словам, это абсолютно исключено. "Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов", – написал он в своем аккаунте в соцсети X. При этом Трюдо отметил, что работники и сообщества обеих государств выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности. Его заявление прозвучало на фоне недавних предложений победившего в президентской гонке в США Дональда Трампа о присоединении Канады на правах 51-го американского штата.

https://1prime.ru/20250107/grenlandiya-854069386.html

сша

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, канада, джастин трюдо, дональд трамп