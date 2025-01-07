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В Турции указали на необходимость нового маршрута для торговли с Россией
В Турции указали на необходимость нового маршрута для торговли с Россией - 07.01.2025, ПРАЙМ
В Турции указали на необходимость нового маршрута для торговли с Россией
Создание нового сухопутного маршрута на востоке Черного моря способствовало бы увеличению товарооборота между Турцией и Россией, заявил РИА Новости турецкий... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T11:59+0300
2025-01-07T11:59+0300
2025-01-07T11:59+0300
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АНКАРА, 7 янв - ПРАЙМ. Создание нового сухопутного маршрута на востоке Черного моря способствовало бы увеличению товарооборота между Турцией и Россией, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в ноябре заявил, что Анкара планирует увеличить товарооборот с РФ и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах. "Как известно, автомобильные перевозки между Россией и Турцией осуществляются через Грузию. В зимние месяцы перевал Верхний Ларс на границе Северной Осетии и Грузии часто закрывается из-за сезонных условий. Грузовые автомобили в районе Верхнего Ларса порой ждут своей очереди неделями, а очереди могут растягиваться на километры. Необходимо создать новый маршрут, который установит прямую связь между Россией и Турцией на востоке Черного моря. Официальная Москва после восстановления дипломатических отношений с Грузией имеет возможность проложить новый маршрут от побережья Черного моря, и это совершенно будет взаимовыгодно", - сказал собеседник агентства. По его словам, создание свободной зоны в черноморском регионе России в рамках турецко-российского партнерства и инвестиции турецких промышленников в этот регион станут важной инициативой по увеличению торговли между двумя странами. "Особенно благосклонно к такой инициативе турецких промышленников отнесется российская автомобильная промышленность", - считает Озер.
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россия, турция, торговля, морской транспорт
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, торговля, морской транспорт
В Турции указали на необходимость нового маршрута для торговли с Россией
Эксперт Озер: Турция и Россия нуждаются в новом черноморском маршруте для торговли
АНКАРА, 7 янв - ПРАЙМ. Создание нового сухопутного маршрута на востоке Черного моря способствовало бы увеличению товарооборота между Турцией и Россией, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в ноябре заявил, что Анкара планирует увеличить товарооборот с РФ и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах.
"Как известно, автомобильные перевозки между Россией и Турцией осуществляются через Грузию. В зимние месяцы перевал Верхний Ларс на границе Северной Осетии и Грузии часто закрывается из-за сезонных условий. Грузовые автомобили в районе Верхнего Ларса порой ждут своей очереди неделями, а очереди могут растягиваться на километры. Необходимо создать новый маршрут, который установит прямую связь между Россией и Турцией на востоке Черного моря. Официальная Москва после восстановления дипломатических отношений с Грузией имеет возможность проложить новый маршрут от побережья Черного моря, и это совершенно будет взаимовыгодно", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, создание свободной зоны в черноморском регионе России в рамках турецко-российского партнерства и инвестиции турецких промышленников в этот регион станут важной инициативой по увеличению торговли между двумя странами.
"Особенно благосклонно к такой инициативе турецких промышленников отнесется российская автомобильная промышленность", - считает Озер.