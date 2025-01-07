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Трамп заявил, что понимает чувства России из-за Украины - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что понимает чувства России из-за Украины
Трамп заявил, что понимает чувства России из-за Украины - 07.01.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что понимает чувства России из-за Украины
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп выразил понимание позиции Москвы, которая выступает против вступления Украины в НАТО. | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T20:20+0300
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политика
сша
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украина
россия
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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп выразил понимание позиции Москвы, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Он отметил, что долгие годы, еще до избрания президентом РФ Владимира Путина, Москва говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной, "это как будто было высечено в камне". "А затем (президент США Джо - ред.) Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", – заявил Трамп в ходе выступления во вторник в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).Он подчеркнул, что конфликт на Украине стал результатом фиаско Байдена, которое он получил, чего никогда не должно было случиться, если бы у США был настоящий президент, "который знал, что он делает".По словам Трампа, в результате действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.
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сша, дональд трамп, украина, россия, нато
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, НАТО
20:20 07.01.2025 (обновлено: 20:30 07.01.2025)
 
Трамп заявил, что понимает чувства России из-за Украины

Трамп заявил о понимании требования РФ о недопустимости вступления Киева в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп выразил понимание позиции Москвы, которая выступает против вступления Украины в НАТО.
Он отметил, что долгие годы, еще до избрания президентом РФ Владимира Путина, Москва говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной, "это как будто было высечено в камне".
"А затем (президент США Джо - ред.) Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", – заявил Трамп в ходе выступления во вторник в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Он подчеркнул, что конфликт на Украине стал результатом фиаско Байдена, которое он получил, чего никогда не должно было случиться, если бы у США был настоящий президент, "который знал, что он делает".
По словам Трампа, в результате действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.
Панамский канал со стороны Тихого океана - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Трамп заявил, что ведет переговоры по вопросу Панамского канала
20:14
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯНАТО
 
 
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