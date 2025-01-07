https://1prime.ru/20250107/ukraina-854068944.html

Трамп заявил, что понимает чувства России из-за Украины

Трамп заявил, что понимает чувства России из-за Украины - 07.01.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что понимает чувства России из-за Украины

Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп выразил понимание позиции Москвы, которая выступает против вступления Украины в НАТО. | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T20:20+0300

2025-01-07T20:20+0300

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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп выразил понимание позиции Москвы, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Он отметил, что долгие годы, еще до избрания президентом РФ Владимира Путина, Москва говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной, "это как будто было высечено в камне". "А затем (президент США Джо - ред.) Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", – заявил Трамп в ходе выступления во вторник в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).Он подчеркнул, что конфликт на Украине стал результатом фиаско Байдена, которое он получил, чего никогда не должно было случиться, если бы у США был настоящий президент, "который знал, что он делает".По словам Трампа, в результате действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

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сша, дональд трамп, украина, россия, нато