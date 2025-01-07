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Российские университеты перейдут на новую систему образования
Российские университеты перейдут на новую систему образования - 07.01.2025, ПРАЙМ
Российские университеты перейдут на новую систему образования
Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки РФ подготовит и утвердит... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T08:47+0300
2025-01-07T08:47+0300
2025-01-07T08:47+0300
университеты
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки РФ подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. "Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года. К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что студенты, обучающиеся по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
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университеты
Российские университеты перейдут на новую систему образования
Российские университеты перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки РФ подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования.
"Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года. К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты", - говорится в сообщении.
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В министерстве уточнили, что студенты, обучающиеся по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.