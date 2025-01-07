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Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН
Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН - 07.01.2025, ПРАЙМ
Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН
Росреестр не подтверждает появившуюся в сети информацию об утечке данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщается в официальном... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T22:22+0300
2025-01-07T22:22+0300
россия
росреестр
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Росреестр не подтверждает появившуюся в сети информацию об утечке данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. "Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграмм-каналов", - говорится в сообщении. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил об утечке более 2 миллиардов строк размером около одного терабайта данных из реестра вследствие хакерской атаки.
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россия, росреестр, егрн
РОССИЯ, Росреестр, ЕГРН
22:22 07.01.2025
 
Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН

Росреестр: ведомство не подтверждает утечку данных из ЕГРН

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Росреестр не подтверждает появившуюся в сети информацию об утечке данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
"Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграмм-каналов", - говорится в сообщении.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил об утечке более 2 миллиардов строк размером около одного терабайта данных из реестра вследствие хакерской атаки.
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