Япония призвала США развеять сомнения бизнеса после заблокированной сделки

Япония призвала США развеять сомнения бизнеса после заблокированной сделки - 07.01.2025, ПРАЙМ

Япония призвала США развеять сомнения бизнеса после заблокированной сделки

07.01.2025

ТОКИО, 7 янв – ПРАЙМ. Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил в ходе пресс-конференции, что на состоявшейся во вторник встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Вашингтон развеять обеспокоенность японских и американских бизнес-кругов относительно будущих инвестиций между странами после запрета президента США Джо Байдена на проведение сделки между Nippon Steel и U.S. Steel. "Я считал, что в сложившихся условиях у меня не было другого выбора кроме как затронуть тему сделки по приобретению U.S. Steel (японским концерном – ред.), поэтому я поднял данный вопрос. Я заявил, что считаю инвестиции между Японией и США выгодными для обеих стран, и что решение о запрете на приобретение на основании обеспокоенности угрозами национальной безопасности, когда была получена поддержка работников U.S. Steel, является чрезвычайно прискорбным", - подчеркнул он. Глава МИД Японии также отметил, что после запрета на проведение сделки со стороны американского президента, "как в японских, так и в американских бизнес-кругах, высказываются серьезные опасения относительно будущих инвестиций между Японией и США". "В особенности подобные обеспокоенности звучали среди представителей промышленной сферы. Мы не можем не относиться к этому серьезно. В ходе встречи я призвал американскую сторону предпринять меры, чтобы развеять данные обеспокоенности", - добавил Ивая. Кроме темы сделки между Nippon Steel и U.S. Steel глава МИД Японии и госсекретарь США обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений, в том числе в сфере безопасности, ситуацию в мире, включая Украину и КНДР. Также Ивая выразил уверенность о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами при новой администрации США. Кроме главы МИД Блинкен также провел встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и генеральным секретарем Ёсимасой Хаяси. Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же Белый дом заявил, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. Весной прошлого года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана. В конце декабря комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение о разрешении или блокировки на усмотрение американского президента Джо Байдена. В начале января стало известно, что Nippon Steel выступила с новым предложением по сделке, обязуясь предоставить 10-летнюю гарантию того, что не будет сокращать производственные мощности на заводах U.S. Steel в Пенсильвании, Индиане, Алабаме, Техасе, Калифорнии и Арканзасе без одобрения со стороны специальной комиссии минфина. Несмотря на это, 3 января президент США Джо Байден заблокировал сделку, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции. Накануне, 6 января, в связи с данным решением Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд два иска. Первый иск, поданный в апелляционный суд США по округу Колумбия, оспаривает нарушение конституционных гарантий, а также "незаконное политическое влияние", просит суд отменить решение президента Байдена. Второй иск подан в окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против руководства металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW за их "незаконные и скоординированные действия", направленные на предотвращение сделки.

