https://1prime.ru/20250107/zaliv-854068595.html

Трамп планирует переименовать Мексиканский залив

Трамп планирует переименовать Мексиканский залив - 07.01.2025, ПРАЙМ

Трамп планирует переименовать Мексиканский залив

Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп сообщил, что планирует изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". По его словам,... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T20:08+0300

2025-01-07T20:08+0300

2025-01-07T20:08+0300

политика

сша

мексиканский залив

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп сообщил, что планирует изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". По его словам, данный шаг станет частью новой политики его администрации. "Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя", – заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). При этом он не уточнил, когда именно может быть принято решение о переименовании, однако отметил, что объявление будет сделано в ближайшем будущем.

https://1prime.ru/20250107/tramp-854068471.html

сша

мексиканский залив

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сша, мексиканский залив, дональд трамп