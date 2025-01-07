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Трамп планирует переименовать Мексиканский залив
Трамп планирует переименовать Мексиканский залив - 07.01.2025, ПРАЙМ
Трамп планирует переименовать Мексиканский залив
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп сообщил, что планирует изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". По его словам,... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T20:08+0300
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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп сообщил, что планирует изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". По его словам, данный шаг станет частью новой политики его администрации. "Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя", – заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). При этом он не уточнил, когда именно может быть принято решение о переименовании, однако отметил, что объявление будет сделано в ближайшем будущем.
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сша, мексиканский залив, дональд трамп
Политика, США, Мексиканский залив, Дональд Трамп
Трамп планирует переименовать Мексиканский залив
Трамп планирует переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки"
ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп сообщил, что планирует изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". По его словам, данный шаг станет частью новой политики его администрации.
"Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". Это прекрасное название, которое охватывает обширную территорию. Залив Америки – какое великолепное имя", – заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
При этом он не уточнил, когда именно может быть принято решение о переименовании, однако отметил, что объявление будет сделано в ближайшем будущем.
Трамп намерен ввести высокие пошлины на импорт из Канады и Мексики