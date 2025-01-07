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На Украине хотят полностью запретить транзит нефти и газа из России - 07.01.2025, ПРАЙМ
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На Украине хотят полностью запретить транзит нефти и газа из России
На Украине хотят полностью запретить транзит нефти и газа из России - 07.01.2025, ПРАЙМ
На Украине хотят полностью запретить транзит нефти и газа из России
Партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект, который предусматривает полный запрет транзита нефти и газа из... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T21:12+0300
2025-01-07T21:16+0300
политика
украина
верховная рада
законопроект
транзит газа через украину
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МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект, который предусматривает полный запрет транзита нефти и газа из России. Об этом сообщила во вторник в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ирина Геращенко. По ее словам, партия зарегистрировала законопроект "о запрете транзита нефти и газа через территорию Украины во время военного положения и обращение к кабмину Украины относительно принятия неотложных мер по прекращению в интересах защиты национальной безопасности Украины транзита российской нефти через территорию Украины". Геращенко отметила, что документ предусматривает прямой запрет транзита нефти из РФ через территорию Украины всеми видами транспортной инфраструктуры, в частности нефтепроводом "Дружба". При этом правительство Украины должно разработать механизм и график полного прекращения транзита в течение трех месяцев с момента принятия закона. Исключения возможны только для выполнения международных обязательств или решений ЕС, добавила она. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
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украина, верховная рада, законопроект, транзит газа через украину
Политика, УКРАИНА, Верховная рада, законопроект, транзит газа через Украину
21:12 07.01.2025 (обновлено: 21:16 07.01.2025)
 
На Украине хотят полностью запретить транзит нефти и газа из России

В Раду внесли законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из России

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект, который предусматривает полный запрет транзита нефти и газа из России. Об этом сообщила во вторник в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ирина Геращенко.
По ее словам, партия зарегистрировала законопроект "о запрете транзита нефти и газа через территорию Украины во время военного положения и обращение к кабмину Украины относительно принятия неотложных мер по прекращению в интересах защиты национальной безопасности Украины транзита российской нефти через территорию Украины".
Геращенко отметила, что документ предусматривает прямой запрет транзита нефти из РФ через территорию Украины всеми видами транспортной инфраструктуры, в частности нефтепроводом "Дружба". При этом правительство Украины должно разработать механизм и график полного прекращения транзита в течение трех месяцев с момента принятия закона. Исключения возможны только для выполнения международных обязательств или решений ЕС, добавила она.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
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ПолитикаУКРАИНАВерховная радазаконопроекттранзит газа через Украину
 
 
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