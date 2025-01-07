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На Украине хотят полностью запретить транзит нефти и газа из России

На Украине хотят полностью запретить транзит нефти и газа из России - 07.01.2025, ПРАЙМ

На Украине хотят полностью запретить транзит нефти и газа из России

Партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект, который предусматривает полный запрет транзита нефти и газа из... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T21:12+0300

2025-01-07T21:12+0300

2025-01-07T21:16+0300

политика

украина

верховная рада

законопроект

транзит газа через украину

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МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект, который предусматривает полный запрет транзита нефти и газа из России. Об этом сообщила во вторник в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ирина Геращенко. По ее словам, партия зарегистрировала законопроект "о запрете транзита нефти и газа через территорию Украины во время военного положения и обращение к кабмину Украины относительно принятия неотложных мер по прекращению в интересах защиты национальной безопасности Украины транзита российской нефти через территорию Украины". Геращенко отметила, что документ предусматривает прямой запрет транзита нефти из РФ через территорию Украины всеми видами транспортной инфраструктуры, в частности нефтепроводом "Дружба". При этом правительство Украины должно разработать механизм и график полного прекращения транзита в течение трех месяцев с момента принятия закона. Исключения возможны только для выполнения международных обязательств или решений ЕС, добавила она. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.

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украина, верховная рада, законопроект, транзит газа через украину