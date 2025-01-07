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Зеленский боится. На Западе обсуждают перспективы мирного соглашения - 07.01.2025, ПРАЙМ
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Зеленский боится. На Западе обсуждают перспективы мирного соглашения
Зеленский боится. На Западе обсуждают перспективы мирного соглашения - 07.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский боится. На Западе обсуждают перспективы мирного соглашения
Избранный президент США Дональд Трамп оказывает давление на Киев до своего официального вступления в должность, а его спецпосланник Трампа Кит Келлогг... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T16:37+0300
2025-01-07T16:37+0300
спецоперация на украине
украина
россия
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп оказывает давление на Киев до своего официального вступления в должность, а его спецпосланник Трампа Кит Келлогг отправляется в турне по Украине, руководство которой страшится перспектив подписания мира, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.Келлогг предлагает заключить мирное соглашение с Россией, хотя ранее он выступал за полную поддержку Украины. Теперь же спецпосланник предлагает Киеву отказаться от территорий на востоке и юге и от членства в НАТО.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Владимир Зеленский боится подписать навязанное мирное соглашение. Такой договор может не поддержать украинская армия. Автор утверждает, что украинцы устали от войны, но большинство хочет выстоять.Тем временем опрос показал, что доля украинского населения, готового на территориальные уступки, возросла. И вопрос о том, сможет ли Зеленский обеспечить поддержку большинства, остается открытым.Запад не спешит поставлять оружие Киеву, что усиливает давление на Зеленского. Келлогу, со своей стороны, будет сложно убедить украинцев в необходимости мира.В статье говорится, что Зеленский должен обеспечить жизнеспособное большинство для заключения мирного соглашения. Он, в частности, должен получить достаточные гарантии военной безопасности от Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, сша, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Владимир Зеленский
16:37 07.01.2025
 
Зеленский боится. На Западе обсуждают перспективы мирного соглашения

NZZ: Зеленский боится подписать навязанное мирное соглашение

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп оказывает давление на Киев до своего официального вступления в должность, а его спецпосланник Трампа Кит Келлогг отправляется в турне по Украине, руководство которой страшится перспектив подписания мира, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
Келлогг предлагает заключить мирное соглашение с Россией, хотя ранее он выступал за полную поддержку Украины. Теперь же спецпосланник предлагает Киеву отказаться от территорий на востоке и юге и от членства в НАТО.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как отмечается, Владимир Зеленский боится подписать навязанное мирное соглашение. Такой договор может не поддержать украинская армия. Автор утверждает, что украинцы устали от войны, но большинство хочет выстоять.
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
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Вчера, 23:01
Тем временем опрос показал, что доля украинского населения, готового на территориальные уступки, возросла. И вопрос о том, сможет ли Зеленский обеспечить поддержку большинства, остается открытым.
Запад не спешит поставлять оружие Киеву, что усиливает давление на Зеленского. Келлогу, со своей стороны, будет сложно убедить украинцев в необходимости мира.
В статье говорится, что Зеленский должен обеспечить жизнеспособное большинство для заключения мирного соглашения. Он, в частности, должен получить достаточные гарантии военной безопасности от Запада.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСШАВладимир Зеленский
 
 
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