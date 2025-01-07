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В результате землетрясения в китайском Тибете погибли более 50 человек - 07.01.2025, ПРАЙМ
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В результате землетрясения в китайском Тибете погибли более 50 человек
В результате землетрясения в китайском Тибете погибли более 50 человек - 07.01.2025, ПРАЙМ
В результате землетрясения в китайском Тибете погибли более 50 человек
В результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая погибли, по последним данным, 53 человека, пострадали 62, передает Синьхуа со... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T08:23+0300
2025-01-07T08:28+0300
происшествия
китай
землетрясение
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ПЕКИН, 7 янв - ПРАЙМ. В результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая погибли, по последним данным, 53 человека, пострадали 62, передает Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения."По состоянию на 12.30 (7.30 мск - ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека, еще 62 человека получили травмы", - отмечается в заявлении штаба. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв после землетрясения."Необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, минимизации жертв, предотвращения вторичных негативных последствий, надлежащего расселения пострадавших от стихийного бедствия, качественной работы по ликвидации последствий", - заявил Си Цзиньпин. Он также заявил о необходимости усилить мониторинг и раннее предупреждение о землетрясениях, как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить базовые условия для жизни людей, гарантировать, что они проведут зиму в тепле и безопасности.Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Его очаг залегал на глубине 10 километров. После землетрясения было зафиксировано 49 афтершоков.
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китай, землетрясение
Происшествия, КИТАЙ, землетрясение
08:23 07.01.2025 (обновлено: 08:28 07.01.2025)
 
В результате землетрясения в китайском Тибете погибли более 50 человек

Число погибших при землетрясении в китайском Тибете выросло до 53 человек

Власти Китая вновь закрыли Тибет для иностранных туристов
Власти Китая вновь закрыли Тибет для иностранных туристов
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ПЕКИН, 7 янв - ПРАЙМ. В результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая погибли, по последним данным, 53 человека, пострадали 62, передает Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения.
"По состоянию на 12.30 (7.30 мск - ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека, еще 62 человека получили травмы", - отмечается в заявлении штаба.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв после землетрясения.
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"Необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, минимизации жертв, предотвращения вторичных негативных последствий, надлежащего расселения пострадавших от стихийного бедствия, качественной работы по ликвидации последствий", - заявил Си Цзиньпин.
Он также заявил о необходимости усилить мониторинг и раннее предупреждение о землетрясениях, как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить базовые условия для жизни людей, гарантировать, что они проведут зиму в тепле и безопасности.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Его очаг залегал на глубине 10 километров. После землетрясения было зафиксировано 49 афтершоков.
 
ПроисшествияКИТАЙземлетрясение
 
 
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