https://1prime.ru/20250107/zemletryasenie-854060232.html

В результате землетрясения в китайском Тибете погибли более 50 человек

В результате землетрясения в китайском Тибете погибли более 50 человек - 07.01.2025, ПРАЙМ

В результате землетрясения в китайском Тибете погибли более 50 человек

В результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая погибли, по последним данным, 53 человека, пострадали 62, передает Синьхуа со... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T08:23+0300

2025-01-07T08:23+0300

2025-01-07T08:28+0300

происшествия

китай

землетрясение

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75588/80/755888093_0:21:400:246_1920x0_80_0_0_25982726476d640664e40524b689ccc0.jpg

ПЕКИН, 7 янв - ПРАЙМ. В результате землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая погибли, по последним данным, 53 человека, пострадали 62, передает Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения."По состоянию на 12.30 (7.30 мск - ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека, еще 62 человека получили травмы", - отмечается в заявлении штаба. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв после землетрясения."Необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, минимизации жертв, предотвращения вторичных негативных последствий, надлежащего расселения пострадавших от стихийного бедствия, качественной работы по ликвидации последствий", - заявил Си Цзиньпин. Он также заявил о необходимости усилить мониторинг и раннее предупреждение о землетрясениях, как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить базовые условия для жизни людей, гарантировать, что они проведут зиму в тепле и безопасности.Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Его очаг залегал на глубине 10 километров. После землетрясения было зафиксировано 49 афтершоков.

https://1prime.ru/20240817/kamchatk-850957569.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, землетрясение