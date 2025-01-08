https://1prime.ru/20250108/aktsii-854073094.html

Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту

Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту - 08.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту

Российский рынок акций в начале торгов среды переходит к росту почти на 0,5%, следует из данных Московской биржи. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T10:17+0300

2025-01-08T10:17+0300

2025-01-08T10:17+0300

российский рынок акций

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды переходит к росту почти на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 10.06 мск растет на 0,49%, до 2 829,72 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,61%, до 955,74 пункта.

https://1prime.ru/20250106/yuan-854056500.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, мосбиржа