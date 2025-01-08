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Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту
Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту - 08.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту
Российский рынок акций в начале торгов среды переходит к росту почти на 0,5%, следует из данных Московской биржи. | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T10:17+0300
2025-01-08T10:17+0300
2025-01-08T10:17+0300
российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды переходит к росту почти на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 10.06 мск растет на 0,49%, до 2 829,72 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,61%, до 955,74 пункта.
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российский рынок акций, мосбиржа
российский рынок акций, Мосбиржа
Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту
Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту, который достигает 0,5%
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды переходит к росту почти на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 10.06 мск растет на 0,49%, до 2 829,72 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,61%, до 955,74 пункта.
Курс юаня на Мосбирже снизился до 13,62 рубля