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Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту
Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту - 08.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту
Российский рынок акций в начале торгов среды переходит к росту почти на 0,5%, следует из данных Московской биржи. | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T10:17+0300
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российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды переходит к росту почти на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 10.06 мск растет на 0,49%, до 2 829,72 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,61%, до 955,74 пункта.
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российский рынок акций, мосбиржа
российский рынок акций, Мосбиржа
10:17 08.01.2025
 
Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту

Российский рынок акций в начале торгов перешёл к росту, который достигает 0,5%

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды переходит к росту почти на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 10.06 мск растет на 0,49%, до 2 829,72 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 0,61%, до 955,74 пункта.
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
Курс юаня на Мосбирже снизился до 13,62 рубля
6 января, 19:09
 
российский рынок акцийМосбиржа
 
 
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