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Уровень газа в хранилищах Австрии снизился до 75,5 процента

Уровень газа в хранилищах Австрии снизился до 75,5 процента - 08.01.2025, ПРАЙМ

Уровень газа в хранилищах Австрии снизился до 75,5 процента

Уровень газа в хранилищах Австрии упал до 75,5%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 92,4%, следует из данных минэнерго республики, опубликованных... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T14:18+0300

2025-01-08T14:18+0300

2025-01-08T14:18+0300

экономика

австрия

газ

запасы газа

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ВЕНА, 8 янв - ПРАЙМ. Уровень газа в хранилищах Австрии упал до 75,5%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 92,4%, следует из данных минэнерго республики, опубликованных на официальном портале министерства. По данным минэнерго, 31 декабря 2024 года уровень заполненности газохранилищ страны составлял 78,13%. К 6 января он снизился уже до 75,46%. В этот же день в 2024 году показатель был на уровне 92,4%. "Газпром" ранее сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Как сообщал ранее австрийский регулирующий орган E-Control, внутреннее потребление газа в Австрии в ноябре 2024 года на фоне прохладной погоды выросло более чем на четверть в сравнении с показателем аналогичного периода предыдущего года. При этом минэнерго Австрии указывало, что, несмотря на завершение транзита газа через Украину, снабжение республики газом по-прежнему гарантировано. Отмечалось, что для поддержания бесперебойных и неограниченных поставок газа в любое время участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, например, через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ, что позволило компенсировать ограничения в поставках.

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австрия, газ, запасы газа, пхг европы